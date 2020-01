LIVEAuschwitz-Gedenken

Im Livestream: Steinmeier-Rede in Yad Vashem

23.01.2020, 14:46 Uhr | dpa, AFP

Israels Präsident Reuven Rivlin spricht: In Yad Vashem erinnern Staats- und Regierungschefs aus aller Welt an die Befreiung von Auschwitz. (Quelle: Abir Sultan/Reuters)

Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erinnern in Israel an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Es wird eine historische Rede von Bundespräsident Steinmeier erwartet.

Etwa sechs Millionen Menschen fielen dem Mord der deutschen Nationalsozilaisten an der jüdischen Bevölkerung Europas zum Opfer. Nun gedenkt die Welt der Opfer an der Internationalen Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels vor über 70 Jahren.



Beim Holocaust-Forum wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt überhaupt in Yad Vashem eine Rede halten. Verfolgen Sie die Veranstaltung und Steinmeiers historische Rede hier direkt im Livestream (auf Englisch).

Auch die Präsidenten Frankreichs und Russlands, Emmanuel Macron und Wladimir Putin, US-Vizepräsident Mike Pence und der britische Thronfolger Prinz Charles nehmen an der Großveranstaltung teil. Sie hat den Titel "An den Holocaust erinnern, Antisemitismus bekämpfen" und findet vor dem Hintergrund zahlreicher antisemitischer Vorfälle weltweit statt.

Steinmeier sprach auch mit Überlebenden des Holocaust. "Ich will Ihnen versichern, dass wir um die Verantwortung Deutschlands wissen", sagte er ihnen. Zugleich bekräftigte er, "dass dies eine Verantwortung ist, die keinen Schlussstrich kennt." Steinmeier machte deutlich, dass diese Verantwortung die Deutschen auch zum Eintreten gegen Antisemitismus heute verpflichte.