Ausweg aus Regierungskrise in Thüringen

Parteien einigen sich auf Neuwahlen und Ramelow als Regierungschef

21.02.2020, 21:49 Uhr | ds, dpa

In Thüringen haben Linke, SPD, Grüne und CDU einen Ausweg aus der Regierungskrise gefunden. Ex-Regierungschef Ramelow wird wieder Ministerpräsident. Und Neuwahlen kommen.

Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben sich mit der CDU auf Neuwahlen im nächsten Jahr geeinigt. Als Termin dafür wurde der 25. April 2021 festgelegt. Das erklärte der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow am Freitagabend in Erfurt. Ramelow soll zudem wieder Regierungschef werden – und dabei im ersten Wahlgang gewählt werden. Damit das gelingt, müssen einige Abgeordnete der CDU für ihn stimmen. Die Wahl wird am 4. Marz stattfinden.



Zudem einigten sich Linke, SPD und Grüne und CDU auf einen sogenannten "Stabilitätspakt": Damit soll unter anderem gesichert werden, dass die AfD bei politischen Entscheidungen im Landtag nicht das Zünglein an der Waage ist, hieß es am Freitag in Erfurt aus Verhandlungskreisen im Landtag.

CDU wollte schnelle Neuwahlen verhindern



CDU, Linke, SPD und Grüne waren am Freitagabend zu mehrstündigen Verhandlungen zusammengekommen, um einen Ausweg aus der Regierungskrise zu Finden. Als strittigster Punkt galt die Frage nach einem geeigneten Zeitpunkt für eine Neuwahl des Parlaments. Die Thüringer CDU will eine schnelle Neuwahl vermeiden. Nach jüngsten Umfragen würde sie sich nach dem für sie historisch schlechten Wahlergebnis im Herbst 2019 (21,7 Prozent) noch einmal dramatisch verschlechtern.

Auslöser für die Regierungskrise war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich am 5. Februar mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP. Kemmerich trat später zwar zurück, ist seitdem aber noch geschäftsführend und ohne Minister im Amt.