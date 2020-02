Newsblog zur Bürgerschaftswahl

Hamburg-Wahl hat begonnen – jetzt gilt es

23.02.2020, 10:59 Uhr | dpa

Katharina Fegebank und Peter Tschentscher: Am Sonntag wird in der Hansestadt eine neue Bürgerschaft gewählt. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)

In Hamburg hat die Wahl der neuen Bürgerschaft begonnen. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Es ist nach derzeitigem Stand die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. Alle Infos im Blog.

10.45 Uhr: Tschentscher und Fegebank haben gewählt

Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg haben am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD warf seinen Wahlschein am Vormittag im Bürgerhaus Barmbek in die Urne. Seine Grünen-Herausforderin, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, tat dies fast gleichzeitig in der Berufsschule Uferstraße in der Hansestadt. In den Umfragen lag die SPD zuletzt deutlich vor den Grünen.

8.05 Uhr: In Hamburg beginnt Bürgerschaftswahl

In Hamburg hat am Sonntag die Bürgerschaftswahl begonnen. Um 8 Uhr öffneten die 1283 Wahllokale in der Hansestadt. Wahlberechtigt sind gut 1,3 Millionen Hamburger ab 16 Jahren. Mehr als 300.000 von ihnen beantragten Briefwahlunterlagen. Die Hamburger haben die Wahl zwischen 15 Parteien mit 348 Kandidaten auf der Landesliste. Weitere 564 Bewerber stehen auf den Wahlkreislisten.

Jeder Wähler kann zweimal fünf Stimmen vergeben und diese beliebig auf Parteien und Personen verteilen oder anhäufen. Das seit der Bürgerschaftswahl 2011 gültige System macht die Auszählung kompliziert. Der Landeswahlleiter wird am Sonntagabend lediglich die voraussichtliche Verteilung der 121 Sitze in der Bürgerschaft bekannt geben können. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst für Montagabend erwartet.

Samstag, 22. Februar, 19.34 Uhr: Wie wirkt Thüringen in Hamburg nach?

Mit Interesse wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen verfolgt. Die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Peter Tschentscher (SPD) übernehmen. In Umfragen der vergangenen Wochen lag allerdings beständig die SPD vor den Grünen in Führung. Christdemokraten und FDP stehen seit der Regierungskrise in Thüringen stark unter Druck. Beiden Parteien könnte die dortige Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD geschadet haben.

Insbesondere die FDP muss laut Umfragen um einen Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen. Sie liegt derzeit bei knapp fünf Prozent. Aber auch ein Einzug der AfD ist keinesfalls sicher.