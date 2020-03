Debatte um Lockerung der Maßnahmen

Tschentscher: "Man muss jetzt wirklich die Nerven behalten"

30.03.2020, 02:01 Uhr | dpa, aj

Kanzlerin Merkel hat die Bevölkerung um Geduld gebeten – doch die Debatte über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen hält an. In mehreren TV-Formaten stärken Regierungsvertreter ihr nun den Rücken.

Zehntausende Corona-Fälle in Deutschland, und der Anstieg geht weiter: Die Bundesregierung versucht deshalb energisch, die Debatte über eine Lockerung der Abwehrmaßnahmen einzudämmen. Das wurde am Sonntagabend auch bei mehreren TV-Formaten deutlich.

Bei einem Auftritt in der ARD bei "Anne Will" zum Thema "Der Corona-Ausnahmezustand – wie geht es weiter in Deutschland?" betonte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), dass der Erfolg der Maßnahmen in ihrer Wirkung bisher noch nicht abzuschätzen sei.

"Nachdenken kann man über alles, aber es wäre, glaube ich, falsch, wenn man den Menschen jetzt sagt: Dann und dann können wir die Maßnahmen lockern", sagt @peteraltmaier bei #AnneWill. #CoronavirusDE #Covid19DE pic.twitter.com/o7SndJZuoY — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) March 29, 2020

Zudem schrieb Altmaier auf Twitter: "Öffentliche Forderungen nach Lockerung der Maßnahmen sind verfrüht und deshalb falsch, solange eine deutliche Verlangsamung der Zahl der Neuinfektionen nicht erreicht ist!"

Auch Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) riet bei Anne Will: "Die Wirkungen solcher Maßnahmen kommt eben erst mit einer bestimmten Verzögerung. Deswegen muss man jetzt wirklich die Nerven behalten."



"Die Dynamik ist noch groß in Deutschland, und deswegen ist es gut, dass wir mit Ruhe und Vernunft überlegen, wie wir und zu welchem Zeitpunkt wir wieder aussteigen können", sagt @TschenPe bei #AnneWill. #Covid19DE #CoronavirusDE pic.twitter.com/PibZ2WOb5z — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) March 29, 2020

Und seine Kollegin in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), regte in den ARD-"Tagesthemen" gar, "dass wir das Kontaktverbot Richtung Osterferien noch einmal uns anschauen müssen und in meinen Augen eher noch konkretisieren und verschärfen müssen".

Scholz: "Es geschieht auch, um Leben zu retten"

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) wies darauf hin, dass einige Bundesländer ihre Maßnahmen bereits auf den 20. April, also das Ende der Osterferien, terminiert haben. Der Bund werde mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch erneut beraten. Die Dauer der Kontaktbeschränkungen richtet sich nach seinen Worten nach der Tragfähigkeit des Gesundheitssystems. Der "essenziellste Maßstab" sei es, dass jeder stationär behandelt werden könne, für den dies nötig sei, erklärte er in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Dazu müsse die Verdopplung der Infektionszahlen von derzeit alle sechs Tage auf zehn oder mehr Tage verlangsamt werden.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) warf den Befeuerern der Diskussion Zynismus vor. "Es geschieht auch, um Leben zu retten, und deshalb ist es aus meiner Sicht zynisch, wenn Einige jetzt beginnen, darüber zu diskutieren, dass gesundheitliche Fragen hintanstehen sollen und dass wirtschaftliche Fragen vorangehen", sagte er am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin".

Brinkhaus ruft Länder zu koordiniertem Vorgehen auf

Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, hat die Bundesländer derweil aufgerufen, bei der Bekämpfung der Coronavirus-Krise an einem Strang zu ziehen. "Die Ministerpräsidenten stehen unter enormen Druck, deswegen möchte ich auch niemanden kritisieren", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel". "Aber es wäre schön, wenn alle zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Linie vertreten." Die Bundesländer hatten vor allem zu Beginn der Krise unterschiedlich schnell Maßnahmen der Kontaktsperre ergriffen.

Ein Grenzland wie Baden-Württemberg stehe sicher teilweise vor anderen Herausforderungen als etwa Sachsen-Anhalt, sagte Brinkhaus. "Aber im Grundsatz muss gelten: Gerade in Krisenfällen müssen wir einheitlich kommunizieren, damit die Menschen ein Geländer zum Festhalten haben", forderte er.

Brinkhaus rechtfertigte zugleich die zeitweise Übertragung von Rechten von den Ländern auf den Bund. "Für uns ist ein Lerneffekt, dass wir versuchen müssen, einheitlicher zu kommunizieren und schneller und stringenter zu entscheiden", sagte der Fraktionschef. "Das geht in bestimmten Fragen besser auf Bundesebene, schon weil eine Pandemie immer mindestens eine europäische Dimension hat."