Virologe Drosten skeptisch

Experten äußern Zweifel an vielbeachteter Heinsberg-Studie

Forscher der Universität Bonn haben die Coronavirus-Epidemie in Heinsberg untersucht und dafür viel Beachtung erhalten. Doch nun äußern Experten wie der Virologe Christian Drosten Kritik und Skepsis.

Eigentlich wollten die Forscher der Bonner Universität endlich erste Erkenntnisse zum Verlauf der Corona-Epidemie in Heinsberg liefern. Am Donnerstag gaben die Wissenschaftler dazu gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet eine Pressekonferenz. Doch nun kommt immer mehr Kritik an der Studie auf. Auch der renommierte Virologe Christian Drosten, Institutsdirektor an der Berliner Charité, ist skeptisch.

Drosten und der Epidemiologe Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig zweifeln an der Aussagekraft der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Studie unter der Leitung von Hendrik Streeck hatte auf Basis von 500 auf Antikörper untersuchten Personen ergeben, dass bei 15 Prozent der Untersuchten Antikörper gegen das neue Coronavirus nachweisbar seien.

"Eine Rate von 15 Prozent Immunität muss man zunächst einmal technisch betrachten, ob das Diagnosen sind oder nur Signale aus einem Labortest. Diese Labortests haben eine hohe Rate von falschen Positiv-Signalen rein technisch. Aber auch, weil es bestimmte Erkältungsviren gibt, die diese falschen Signale machen", sagte Drosten im "ZDF".

Als Kritikpunkt sieht Drosten weiter, dass aus der Studie nicht klar hervorgehen würde, ob die Personen Sars-CoV-2 Antikörper gebildet hätten oder solche gegen andere Coronaviren. Zudem wäre nicht erkennbar, ob die Personen bereits zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getesten worden seien oder nicht. Dies berichtet der "Deutschlandfunk". Krause kritisierte zudem die fehlenden Angaben zur Zusammensetzung der Stichprobe.

"Technik verstehen, die dahinter steckt"

Im "ZDF" sagte Drosten zudem: "Wir brauchen ganz schnell ein Manuskript, das wir beurteilen können. Sodass wir das Design der Studie verstehen, die Technik, was an Tests gemacht worden ist und die Statistik verstehen, die dahinter steckt."

Ein weiterer Punkt zur Skepsis bietet für Drosten und Krause die Tatsache der Testbarkeit, da aktuell erhältliche Tests auch auf einfache Erkältungserreger reagieren würden. Nur aufwändige Neutralisationstests können nach einem positiven Antikörpertest bisher belegen, dass die betreffenden Personen tatsächlich an Covid-19 erkrankt seien, berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Die Studie ist auch in der Kritik, weil Streeck anhand bei der Pressekonferenz zu den vorgelegten Ergebnisse sagte, er würde baldige Lockerungen der Maßnahmen für möglich halten.