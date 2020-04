Aktuelle Umfrage

CDU überholt Grüne in Baden-Württemberg

23.04.2020, 09:21 Uhr | AFP, pdi

Knapp ein Jahr vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann die CDU in Umfragen zulegen. Besonders SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer liegt deutlich zurück.

Ein knappes Jahr vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die CDU in einer Umfrage die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überholt. In der Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung vom Donnerstag kamen die Christdemokraten um Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann auf 31 Prozent – ein Plus von vier Punkten seit Oktober. Die Grünen verloren hingegen einen Punkt auf 29 Prozent.

CDU wäre erstmals seit vier Jahren wieder stärkste Kraft im Südwesten

Die SPD verbesserte sich in der Umfrage um zwei Punkte auf 13 Prozent. AfD und FDP büßten jeweils zwei Punkte auf elf beziehungsweise sieben Prozent ein. Die Linke verharrte mit vier Prozent unter der Fünfprozenthürde. Sonstige Parteien kamen zusammen auf fünf Prozent - ein Minus von einem Punkt.

Die CDU wäre laut Insa damit erstmals seit mehr als vier Jahren wieder stärkste Kraft im Südwesten. Die Regierungskoalition mit den Grünen könnte unter CDU-Führung fortgesetzt werden, aber auch Bündnisse aus CDU, SPD und FDP beziehungsweise Grünen, SPD und FDP hätte eine parlamentarische Mehrheit.

Insa-Chef Hermann Binkert wertete die Zahlen als Folge der Corona-Krise. "Die veränderte politische Stimmung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und deren Bewältigung schlägt auch auf Baden-Württemberg durch", sagte er der Zeitung. Der Wahlausgang bleibe zwar offen, die Ausgangsposition der CDU habe sich aber verbessert.

CDU auch in Rheinland-Pfalz vorne

In Baden-Württemberg wird ebenso wie in Rheinland-Pfalz am 14. März kommenden Jahres ein neuer Landtag gewählt. Für die repräsentative Erhebung befragte Insa vom 15. bis zum 20. April 2020 insgesamt 1.523 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg online und telefonisch.

Und auch in Rheinland-Pfalz hat sich die CDU in einer Umfrage deutlich von der regierenden SPD um Ministerpräsidentin Malu Dreyer absetzen können. In der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap für den Südwestrundfunk kamen die Christdemokraten um ihren Spitzenkandidaten und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf auf 38 Prozent – ein Plus von elf Punkten seit März. Die SPD gewann einen Punkt auf 27 Prozent hinzu.

Die Grünen sackten in der Umfrage um fünf Punkte auf 13 Prozent ab. Die FDP büßte einen Punkt auf sechs Prozent ein. Die AfD verlor drei Punkte auf acht Prozent. Die Linke fiel mit einem Minus von zwei Punkten auf vier Prozent und damit unter die Fünfprozenthürde. Die amtierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hätte damit keine Mehrheit mehr im Mainzer Landtag. Reichen würde es für Bündnisse der CDU mit der SPD oder den Grünen.