Streit mit SPD

Söder zieht rote Linie bei Corona-Verschuldung

22.05.2020, 21:19 Uhr | dpa, dru

Bund und Länder haben vielen Milliarden in die Hand genommen, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Dabei soll man es im Großen und Ganzen auch belassen, meint die Union. Die SPD sieht das anders.

Der Bund soll nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder in diesem Jahr nur noch maximal 100 Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufnehmen dürfen. Der bayerische Ministerpräsident unterlegte damit am Freitag in seiner Rede auf dem Internet-Parteitag in der CSU-Geschichte erstmals die Forderung der CSU nach einer Obergrenze für die deutschen Staatsschulden mit einer konkreten Summe.

Die Begrenzung der Staatsverschuldung in der Corona-Krise ist unter den Parteien der großen Koalition umstritten. Während neben Söder auch andere Unionspolitiker für eine Deckelung plädieren, will die SPD zusätzlich ein Hilfspaket für die Kommunen schnüren.

Scholz: 57 Milliarden für die Kommunen

Die Idee stammt aus dem Hause von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der einen Schutzschirm für die Kommunen im Umfang von 57 Milliarden Euro ins Gespräch gebracht hatte. Das Geld soll Einbrüche bei der Gewerbesteuer durch die Corona-Krise ausgleichen, aber auch einen Schuldenschnitt ermöglichen.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans unterstützte diesen Vorschlag. Damit könnten sowohl die Pandemiefolgen in den Kommunen bewältigt wie auch das Altschulden-Problem gelöst werden. Widerspruch kam von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Wir müssen mit dem Steuergeld der Bürger sorgfältig und sparsam umgehen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

