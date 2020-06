Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies

Laschet kündigt Lockdown im Kreis Gütersloh an

23.06.2020, 11:24 Uhr | dpa, AFP, t-online.de

Nach dem Corona-Ausbruch bei dem Fleischverarbeiter Tönnies spricht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident über die aktuelle Lage. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Live-Blog.

In der Tönnies Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück sind nach dem massiven Corona-Ausbruch inzwischen mehr als 1.500 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bisher sahen die Behörden in NRW jedoch keinen Grund für einen flächendeckenden Lockdown im Kreis Gütersloh. Doch das könnte sich nun ändern. Nachdem sich in den vergangenen Tagen Stimmen mehrten, die einen Lockdown forderten, kündigte der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer am Dienstagmorgen nun weitere Schritte an. Es werde zu "weiteren einschränkenden präventiven Maßnahmen" kommen, sagte der CDU-Politiker im ARD-"Morgenmagazin".

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach bereits von einem "enormen Pandemie-Risiko". Mit welchen Maßnahmen die Behörden den Einbruch eindämmen wollen, verkündet Laschet nun in einer Pressekonferenz. Diese können Sie hier ab 10.30 live verfolgen.

Laschet spricht jetzt über die Situation im Kreis Gütersloh

11.15 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

11.14 Uhr: Auch der Fleischverarbeiter Tönnies werde einen Beitrag zu Bewältigung der Krise leisten, sagt Laschet. Aber im Mittelpunkt stehe aktuell die Verhinderung weiterer Infektionen.

11.12 Uhr: Auf die Frage eines Journalisten, wie wahrscheinlich ein Ende der Beschränkungen Ende Juni sei, sagte Laschet, dass man die Lage weiter beobachten müsse. Wenn die Infektionswelle nicht signifikant auf die Bevölkerung überspringe, könne man den Lockdown wieder aufheben.

11.10 Uhr: Auf die Frage, ob die Menschen in den Urlaub fahren können, betonte Laschet, dass es kein Ausreiseverbot gebe. "Man kann nur dringend an sie appellieren, jetzt nicht in Kreise zu fahren und das Kontakverbot einzuhalten", mahnte der NRW-Landeschef.

11.08 Uhr: Unter anderem sollen laut Laschet Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen wieder verboten werden. Fitnessstudios, Kinos und Bars würden im Kreis wieder geschlossen.

11.03 Uhr: Es sei laut Laschet falsch, Menschen aus dem Kreis Gütersloh unter Generalverdacht zu stellen. Er rief dazu auf, die Menschen in Gütersloh nicht zu stigmatisieren.

11.00 Uhr: Der Ausbruch sei laut Laschet lokalisierbar. "Wir gehen trotzdem einen Schritt weiter, weil Vorsicht geboten ist", sagt Laschet. Man verhänge für den gesamten Kreis Gütersloh einen Lockdown. Auch die Testungen sollen ausgeweitet werden, um feststellen zu können, ob sich das Virus über die Tönnies-Mitarbeiter hinaus ausgebreitet habe. Es sollen die gleichen Kontaktbeschränkungen wie im März gelten. Der Lockdown soll bis zum 30. Juni gelten.

10.54 Uhr: Laschet: "Wir haben entschieden, dass weitere Maßnahmen nötig sind". Mit dem RKI und anderen Experten habe man ein Sicherheitspaket erarbeitet, so der NRW-Landeschef.

10.49 Uhr: Es gehe laut Laschet nun darum, diese Quarantänepflicht mittels Polizeibeamter durchzusetzen. Dabei sei eine intensive Betreuung der betroffenen Personen wichtig.

10.45 Uhr: Laschet kündigt erstmals in Deutschland einen Lockdown in einem Landkreis an. Alle Mitarbeiter der Tönnies-Fabrik seien in Quarantäne geschickt worden, so Laschet.

10.43 Uhr: Laschet: "Wir haben es im Kreis Gütersloh mit dem größten, einzelnen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen und auch Deutschland zu tun."

10.41 Uhr: Armin Laschet betritt das Podium. Die Pressekonferenz beginnt.

10.35 Uhr: Weiterhin ist von Laschet nichts zu sehen. Die Pressekonferenz beginnt offenbar später als angekündigt.

10.29 Uhr: Noch hat Laschet das Podium nicht betreten. Die Pressekonferenz soll in wenigen Minuten beginnen.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagenturen AFP und dpa