Anschlag in Halle

Balliet hetzt weiter gegen Opfer – Richterin droht mit Rausschmiss

21.07.2020, 15:39 Uhr | dpa, AFP, ds

Der Terror-Anschlag in Halle erschütterte vor rund neun Monaten Menschen überall auf der Welt. Das große Interesse am Prozess sorgt für Verzögerungen – die Aussagen des Angeklagten für Empörung.

Der Angeklagte im Prozess um den antisemitischen Terroranschlag von Halle hat vor Gericht nur unwillig über seinen Werdegang und seine Familie berichtet – gleichzeitig aber offen sein rassistisches Weltbild zur Schau gestellt. Weil er immer wieder gegen Ausländer hetzte, drohte die Vorsitzende Richterin Stephan Balliet sogar mit dem Rausschmiss. Ansonsten ließ der Attentäter von Halle am ersten Prozesstag nur selten Einblicke in seine Beweggründe für die Tat, die er live im Internet streamte und bei der er zwei Menschen tötete, zu

"Man fragt sich natürlich, wie man solche Taten verhindern kann, ich habe da natürlich kein Interesse dran", sagte der 28-Jährige am Dienstag kurz nach Beginn des Prozesses, der erst mit einer zweistündigen Verspätung beginnen konnte. Dafür sorgten die umfangreichen Kontrollen im Landgericht Magdeburg, wohin der Prozess wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen verlegt wurde.

Balliet wurde in Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Drei bewaffnete und vermummte Justizbeamte bewachten ihn. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch aus einem Gefängnis in Halle Ende Mai steht er unter verschärfter Bewachung. Die Handfesseln wurden ihm später abgenommen, auch während der Verhandlung muss Balliet aber Fußfesseln tragen.

Balliet hält 20-jähriges Opfer für Muslim

Großes Medieninteresse: Insgesamt sind 18 Prozesstage geplant. (Quelle: AP/dpa)



Der Angeklagte schaute direkt in die Kameras und ließ ein Blitzlichtgewitter über sich ergehen. Seine Mimik war zunächst nicht zu erkennen, weil er einen Mundschutz trug, den er später abnahm. Er erschien in Jeans, schwarzem T-Shirt und schwarzer Jacke wie mit kahl geschorenem Kopf vor Gericht.

Am 9. Oktober 2019 hatte Balliet schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, als darin Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Frau und einen Mann und verletzte weitere Menschen. Alle Details zum erschreckenden Prozess lesen Sie hier.

Laut Anklage hielt Balliet sein erstes Opfer aufgrund ihres Erscheinungsbildes für minderwertig. Das ging aus der Verlesung des Anklagesatzes beim Prozessauftakt hervor. Weil er die 40-Jährige als minderwertig empfunden habe, habe er ihr das Recht auf Leben abgesprochen. Sein zweites Opfer, einen 20-Jährigen, habe er irrtümlich für einen Muslim gehalten.

Der Angeklagte bedauerte bei seiner Aussage, die Passantin erschossen zu haben. Er bezeichnete die Schüsse als "Kurzschlussreaktion".

Richterin droht mit Rauswurf

Ursula Mertens, die Vorsitzende Richterin im Prozess: Nach rassistischen Aussagen des Angeklagten drohte sie ihm mit Rauswurf. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)



Zunächst ging es bei der Befragung des Angeklagten allerdings um seinen Werdegang. Balliet antwortete der Vorsitzenden Richterin dabei meist nur Bruchstückhaft, mehrmals fiel er ihr ins Wort und sagte: "Das ist unwichtig." Seine Familie habe mit seinen Taten nichts zu tun. Gute Freunde habe er nicht gehabt, er sei auch in keinem Verein gewesen. Er habe vor allem Interesse am Internet gehabt, weil man sich dort frei unterhalten könne. Nach dem Abitur habe er einen verkürzten Wehrdienst absolviert, sei sechs Monate Panzergrenadier in Niedersachsen gewesen. Er habe den Wehrdienst anstrengend und doof gefunden, es sei "keine richtige Armee" gewesen.

Zum Studium sei er nach Magdeburg gegangen. Er habe es wegen einer Krankheit abgebrochen, habe danach keine Pläne mehr für die Zukunft gehabt und in den Tag hineingelebt. "Nach 2015 hab ich entschieden, nichts mehr für diese Gesellschaft zu tun", sagte der 28-Jährige.

Da er sich im Anschluss auch rassistisch äußerte, rügte ihn die Vorsitzende Richterin bei der Wortwahl und drohte ihm sogar mit dem Ausschluss vom Verfahren. Insgesamt werden dem Sachsen-Anhalter in der 121-seitigen Anklage 13 Straftaten zur Last gelegt, darunter Mord und versuchter Mord. 18 Prozesstage sind angesetzt.