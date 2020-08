"Leistungsgerechteres Steuersystem"

Scholz will höhere Steuern für Reiche

29.08.2020, 12:11 Uhr | dpa, ds

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: Bei seiner Wahl will er Reiche höher besteuern. (Quelle: imago images)

In der Corona-Krise musste die Bundesregierung immense Schulden aufnehmen. Um diese abzubauen, will SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei seiner Wahl vor allem Besserverdienende zur Kasse bitten.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat im Falle einer Regierung unter seiner Führung ab 2021 Steuererhöhungen für Besserverdienende angekündigt. Angesichts der vielen Aufgaben, die der Staat jetzt schultern müsse, müsse "klar sein, dass Leute, die ein paar Hunderttausend Euro verdienen, künftig einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten können", sagte Scholz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).

"Wir brauchen ein leistungsgerechteres Steuersystem", sagte der Finanzminister. "Pragmatische Politik bedeutet nicht, dass man Spitzenverdiener verschont und deshalb zusätzliche Schulden macht", erklärte Scholz.

Scholz tritt als Kanzlerkandidat für die SPD bei der nächsten Bundestagswahl an. Die Partei befindet sich schon länger in einem Umfragetief, von dem sie sich nun offenbar leicht erholt. Laut ZDF-Politikbarometer landet die SPD bei der Sonntagsfrage nun bei 16 Prozent. 58 Prozent der Befragten finden die Nominierung von Scholz gut. In den SPD-Reihen sind dies 82 Prozent.