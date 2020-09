"Herausragende Rolle"

Drosten erhält Verdienstorden der Bundesrepublik

22.09.2020, 11:28 Uhr | jmt, t-online

Der Virologe Christian Drosten wird für seine Verdienste in der Pandemiebekämpfung vom Bundespräsidenten geehrt. Die Verleihung des Ordens soll am 1. Oktober in Berlin stattfinden.

Für seine "herausragende Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie" erhält der Forscher Christian Drosten den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt damit Drostens schnelle Erkenntnisse über das Virus nach Bekanntwerden erster Erkrankungsfälle in Wuhan.



Ausdrücklich erwähnt wird in der Bekanntmachung auch Drostens populärer Podcast "Coronavirus-Update", mit dem er Erkenntnisse zum Infektionsgeschehen der Öffentlichkeit vermittele. Die Verleihung soll am 1. Oktober im Schloss Bellevue in Berlin stattfinden. Geehrt werden auch 14 weitere Empfänger, unter anderem die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, der Pianist Igor Levit und der Ex-Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger.

Für Drosten ist es bereits die zweite Ehrung, die ihm die Bundesrepublik zuteil werden lässt. 2005 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für seinen diagnostischen Test zur Erkennung des Coronavirus SARS-CoV, den er zusammen mit dem Forscher Stephan Günther entwickelt hatte.