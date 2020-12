Empfehlung der Impfkommission

Diese Gruppen sollen zuerst geimpft werden

17.12.2020, 19:43 Uhr | dpa, dru, ds

Unmittelbar nach Weihnachten sollen in Deutschland die ersten Corona-Impfungen beginnen. Wer dabei zuerst dran kommt, hängt auch von Ständigen Impfkommission ab, die jetzt ihre Empfehlung veröffentlicht hat.

Mit Blick auf die geplanten Corona-Impfungen hat die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag ihre Empfehlungen veröffentlicht, wer zuerst geimpft werden soll. In einer ersten Stufe sollten demnach Alten- und Pflegeheimbewohner und Menschen über 80 Jahre geimpft werden können.



Ebenfalls zur ersten Stufe gehören sollte Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen, etwa in Notaufnahmen oder der Behandlung von Corona-Patienten – zudem Pflegepersonal in der ambulanten Pflege und Heimen sowie andere dort Beschäftigte mit Kontakt zu Bewohnern.

Knappe Impfstoffmenge macht Priorisierung nötig

Innerhalb dieser ersten Stufe seien Über-80-Jährige und Bewohner von Altenpflegeheimen besonders gefährdet und sollten trotz schwerer Erreichbarkeit zu Beginn der Impfaktionen geimpft werden, erläutert die Expertenkommission. Im Kern hatte sie die erste Priorität für diese Bevölkerungsgruppen bereits kürzlich in einem Entwurf umrissen.



Eine Prioritätensetzung ist nötig, weil zu Beginn der Impfungen nur begrenzte Impfstoffmengen verfügbar sein werden. Auf Basis der Empfehlung will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an diesem Freitag eine Impf-Verordnung unterzeichnen, die die Grundlage für voraussichtlich am 27. Dezember beginnende Impfungen sein soll.

"Merkels Impfliste" zeigte Überblick über Impfgruppen

Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Mittwochvormittag von Pressefotografen auf dem Weg zur Kabinettssitzung im Kanzleramt mit einer Mappe mit Unterlagen fotografiert worden, wobei eine Tabelle mit einer Impfliste beziehungsweise mit einer Einschätzung zu Impfmengen und zur Impfbereitschaft in der Bundesrepublik zu erkennen war.

(Quelle: t-online)



Auf der Liste war die Bevölkerung in 14 Gruppen unterteilt, beginnend mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens als Kategorie 1, abschließend mit Kindern bis 12 Jahren als letzte Kategorie. Eine Auflistung der Impfreihenfolge stellte die Liste aber nicht dar. Diese Empfehlung hat nun die Ständige Impfkommission beim RKI vorgelegt.