Mehrere Bundesländer erhalten keinen neuen Impfstoff

30.12.2020, 16:07 Uhr | dpa, AFP, sje

Mehrere Bundesländer werden in der ersten Januarwoche wohl keine neuen Impfstoff-Lieferungen erhalten. Das gaben die jeweiligen Gesundheitsministerien bekannt. Damit stehen die Impfaktionen vor Problemen.

Die Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer scheinen ins Stocken geraten zu sein. Aus mehreren Bundesländern kommt am Mittwoch die Nachricht: Wir werden in der ersten Januarwoche keine Lieferungen erhalten. Das haben die Ministerien der Länder vom Bund erfahren, wie Melanie Huml (CSU), die bayrische Gesundheitsministerin, sagte: "Wie wir heute vom Bund erfahren haben, wird Bayern in der ersten Januar-Woche – entgegen der bisherigen Zusage – voraussichtlich keine Impfstofflieferung erhalten."



Huml äußerte ihr Unverständnis für die Probleme: "Es ist für mich unverständlich, wie gerade bei derartig hohen Infektionszahlen eine komplette Lieferung einfach entfallen kann. Die eigentlich zugesagten Impfdosen waren in unseren Impfzentren bereits fest eingeplant."

Ähnlich äußerte sich auch das Gesundheitsministerin aus Brandenburg: "Auch das Land Brandenburg wird in der ersten Januarwoche keine Impfstoff-Lieferung erhalten", heiß es auf Twitter. Auch Sachsen und Rheinland-Pfalz sind betroffen, wie die dortige Ministerien mitteilten. Die angekündigten rund 34.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer seien ersatzlos gestrichen worden, berichtete die Gesundheitsministerin Aus Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

Verwirrung in Berlin



Verwirrung um die Impfstoff-Lieferung gibt es in Berlin: Dort äußerte sich Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwochvormittag. "Wir haben jetzt vom Bundgesundheitsministerium die Nachricht bekommen, dass die Lieferung in der ersten Kalenderwoche ersatzlos ausfällt", sagte sie der dpa. Gegenüber dem Tagesspiegel widersprach der Leiter der Projektsteuerung der Impfzentren in Berlin, Detlef Cwojdzinski, dem jedoch: "Pro Tag werden 600 Impfdosen geliefert, das ist eine Information der Senatsgesundheitsverwaltung." Dies beziehe sich auf das Impfzentrum "Arena" in Berlin-Treptow.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versicherte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, es werde alles dafür getan, schnellstmöglich so viel Impfstoff für Deutschland zur Verfügung zu haben, wie es gehe. Eine weitere Lieferung sollte noch am Mittwoch kommen. Die nächste sei dann "rund um Ende der nächsten Woche" vorgesehen, dazu gebe es Abstimmungen mit den Ländern.

Der "Business Insider" schreibt jedoch, dass laut einem internen Bericht des Bundesgesundheitsministeriums die nächste Lieferung eigentlich am 4. Januar, also am nächsten Montag, vorgesehen wäre. Diese soll nun für ganz Deutschland ausfallen. Erst am 11. Januar soll es demnach wieder neuen Impfstoff geben. Dies deckt sich mit den Angaben der Bundesländer, die Verzögerungen gemeldet haben.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte das Ministerium, dass die Lieferungen insgesamt wie vorgesehen stattfänden. "Wie geplant wurden bis Ende des Jahres 1,3 Mio Impfstoffdosen an die Bundesländer ausgeliefert", erklärte der Sprecher. "Die heutige Lieferung deckt nach den Planungen von Biontech auch die erste Januarwoche ab." Ab dann erfolgten die "avisierten Lieferungen von circa 670.000 Dosen pro Woche".