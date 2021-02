Eigentliche Regierungschefin in Myanmar

Berichte: Militär setzt Aung San Suu Kyi fest

01.02.2021, 01:28 Uhr | AFP

Die De-facto-Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, ist nach Angaben ihrer Partei von der Armee festgenommen worden. Suu Kyi und Präsident Win Myint seien in der Hauptstadt Naypyidaw vom Militär in Gewahrsam genommen worden.

Berichte aus Kreisen ihrer Partei NLD besagen, dass die Friedensnobelpreisträgerin und De-Facto-Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, verhaftet worden sei. Es gibt Gerüchte über einen Militärputsch. In Myanmar hatten in den vergangenen Tagen die Spekulationen über einen möglicherweise bevorstehenden Staatsstreich des Militärs zugenommen. Nach Berichten aus dem Land sei das Fernsehen unterbrochen worden, auch der Datenverkehr im Internet sei massiv zusammengebrochen. Anwohner wollen Soldaten auf den Straßen in Yangon gesehen haben, der größten Stadt in Myanmar.

Am Samstag hatte die Armee allerdings versichert, sich an die geltende Verfassung halten zu wollen. Bei der Parlamentswahl im November hatte die Suu Kyis NLD einen Erdrutschsieg eingefahren. Die Armee prangert seither angeblichen Wahlbetrug an.

Die Parlamentswahl im November war erst der zweite demokratische Urnengang in Myanmar seit dem Ende der Militärdiktatur vor zehn Jahren gewesen. Das Militär spielt in der Politik des südostasiatischen Landes immer noch eine zentrale Rolle und kontrolliert wichtige Ministerien.