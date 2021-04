Bundesweit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr

Merkels Plan für Ausgangssperren

10.04.2021, 12:57 Uhr | fls, lw, AFP, dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel plant Ausgangsperren, die in ganz Deutschland gelten sollen. (Quelle: Hannibal Hanschke/AP/dpa)

Der bundesweit einheitliche Lockdown nimmt immer mehr Gestalt an. Nach einem Gesetzentwurf des Bundes soll es künftig strenge Ausgangssperren geben, wo die Corona-Inzidenz jenseits von 100 liegt.

Nachdem sich Bund und Länder am Freitag auf eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt haben, liegt jetzt ein erster Entwurf für die Gesetzesänderung vor. Für Landkreise, in denen die Corona-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen oberhalb von 100 liegt, sind demnach Ausgangssperren zwischen 21 Uhr und 5 Uhr geplant.

Wörtlich heißt es in dem Entwurfspapier der Regierung, das t-online vorliegt:

"Von 21 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt, es sei denn dieser Aufenthalt ist begründet aufgrund

a. eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen,

eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen, b. der Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten oder unaufschiebbarer Ausbildungszwecke,

der Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten oder unaufschiebbarer Ausbildungszwecke, c. der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts,

der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, d. der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger oder der Begleitung Sterbender,

der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger oder der Begleitung Sterbender, e. von Handlungen zur Versorgung von Tieren oder

von Handlungen zur Versorgung von Tieren oder f. von ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen."

Zusätzlich könnten gemäß dem Gesetzentwurf weitere Regelungen greifen: So sollen unter anderem "private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum" nur noch für die Angehörigen eines Haushalts plus einer zusätzlichen Person erlaubt sein. Die Gesamtzahl der Anwesenden darf nicht mehr als fünf Personen betragen, wobei Kinder "der beteiligten Haushalte" bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden.

Auch Baumärkte müssten wieder schließen

Freizeiteinrichtungen bleiben ebenso wie Museen, Theater und Kinos geschlossen. Für Arbeitgeber gilt die Pflicht, den Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen, sofern dem "keine zwingenden betriebsbedingten" Gründe entgegenstehen. Sport ist nicht gestattet, es sei denn, es handelt sich um Individualsportarten, die "allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden".

Ladengeschäfte und "Märkte mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksangebote" wie zum Beispiel Baumärkte dürften in den Corona-Hotspots auch nicht mehr öffnen. Der Lebensmittelhandel, ebenso wie Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien und Tankstellen blieben von den Maßnahmen ausgenommen. Auch Übernachtungsangebote sollen ab einer Inzidenz von mehr als 100 untersagt werden. Dasselbe gilt für die Gastronomie – mit Ausnahme von Essen zum Abholen.

"Sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation"

Schulen, Kitas, Hochschulen und außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnliche Einrichtungen sollen der Vorlage zufolge bei Inkrafttreten der Notbremse keinen Präsenzunterricht mehr anbieten, sofern nicht "die nach Landesrecht zuständigen Behörden nach von ihnen festgelegten Kriterien eine Notbetreuung eingerichtet haben". Die Notbetreuung darf höchstens 20 Prozent der "regulär Betreuten oder Beschulten" umfassen.

Abweichend davon sei "Präsenzunterricht zulässig bei Personen, die einen nicht länger als 36 Stunden zurückliegenden negativen Test auf SARS-CoV-2" vorgelegt haben.

Zur Begründung heißt es in dem Entwurf: "Es besteht deutschlandweit eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation mit starker Zunahme der Fallzahlen innerhalb weniger Tage." Deshalb seien "Maßnahmen mit bundeseinheitlichen Standards erforderlich".

Wann kann es zu Lockerungen kommen?

Zu Lockerungen der aufgeführten Maßnahmen darf es dem Entwurf zufolge erst kommen, wenn die Corona-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder unterhalb von 100 liegt.

Sollte die geplante Neuregelung umgesetzt werden, würde der Bund mehr Befugnisse in der Pandemiebekämpfung bekommen, die bislang im Wesentlichen Sache der Länder ist. Der bisherige Flickenteppich an länderspezifischen Einzelregelungen würde vereinheitlicht.

Die Neuregelung soll schnell umgesetzt werden. Bereits am Dienstag soll das Bundeskabinett die Vorlage verabschieden, dafür wurde die Kabinettssitzung um einen Tag vorgezogen. Bereits in der kommenden Woche soll sich der Bundestag damit befassen. Auch die Länderkammer, der Bundesrat, müsste dem Gesetz zustimmen. Dafür dürfte die bislang für den 7. Mai geplante nächste Sitzung vorgezogen werden.

Zustimmung aus den Ländern

Aus den Ländern gibt es erste Zustimmung zu einer bundeseinheitlichen Regelung. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält zügige bundesweit einheitliche Corona-Regeln für Regionen mit hohen Infektionszahlen für sinnvoll. "Brandenburg hat sich stets für bundeseinheitliche Regeln zur Eindämmung der Pandemie starkgemacht", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam.

"Wenn die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes dazu beiträgt, ist das gut. Wir können uns aber keine langwierigen Gesetzesänderungsverfahren leisten, sondern brauchen schnelle Entscheidungen. Die dritte Welle der Pandemie macht keine Pause." Er betonte, Brandenburg setze die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse bereits konsequent um.

Sogar Unterstützung aus der Opposition

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig spricht sich für den Entwurf aus: "Die Menschen müssen überall wissen, woran sie in der Corona-Pandemie sind. Deshalb unterstütze ich die zügige Änderung des Infektionsschutzgesetzes", schrieb Schwesig am Freitagabend auf Twitter.

Unterstützung gibt es sogar von der Opposition. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Karin Göring-Eckhardt schrieb auf Twitter: "Den Beschluss einer Corona-Notbremse in den Bundestag zu holen, war überfällig. Im Mittelpunkt muss jetzt die Arbeitswelt stehen: wo immer es geht, Homeoffice, wo es nicht geht, verpflichtende Tests. Auch Schulen brauchen verpflichtende Tests und verlässliche Schutzkonzepte."

Prozess könnte ein bis zwei Wochen dauern

Der neue Prozess zur Nachschärfung des Infektionsschutzgesetzes könnte aus Sicht von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) bis zu zwei Wochen dauern. "Ich gehe schon davon aus, dass innerhalb der nächsten 10, 14 Tage wir das gemeinsam – Bundestag und Bundesrat – auch bewältigen werden und dass wir damit dann auch einen Rahmen haben, mit dem wir alle gemeinsam gut arbeiten können", sagte Müller am Freitagabend im ZDF-"Heute Journal". Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich ebenfalls am Freitag noch zuversichtlich geäußert, die Änderungen auch innerhalb einer Woche umsetzen zu können.

Müller zeigte sich dahingehend zurückhaltend. "Wenn sich im Bundestag die Situation so darstellt, dass man wirklich schnell dort auch zu einem Ergebnis kommt, geht es sicherlich auch schneller", betonte er. Aber auch der Bundesrat müsse noch beschließen.