Corona-Regeln ab Inzidenz von 100

Neuer Entwurf: Bund will Notbremse länger gelten lassen

13.04.2021, 09:07 Uhr | sje, dpa

Am Vormittag will das Kabinett die umstrittene Corona-Notbremse beschließen. Die Verhandlungen seien nach langen Beratungen und einem neuen Gesetzesentwurf auf der Zielgeraden, heißt es.

Die Beratungen um bundesweit einheitliche Einschränkungen im Kampf gegen Corona sind nach Gesprächen auch in der Nacht auf der Zielgeraden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagmorgen aus Teilnehmerkreisen.



Das Kabinett will am Vormittag eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschließen, die bundesweit einheitliche Auflagen für Gebiete mit hohen Infektionszahlen festlegt. In der Nacht legte die Bundesregierung einen neuen Entwurf vor.

Notbremse soll länger gelten

Die Notbremse soll greifen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt, also binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner kommen. Bisher war vorgesehen, dass sie außer Kraft tritt, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgen Tagen unter 100 liegt. Im neuen Entwurf, der t-online vorliegt, ist nun von fünf Tagen die Rede.



Neu ist zudem die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im Einzelhandel. Die Fünf-Personen-Regeln für private Treffen ist in dem neuen Entwurf nicht mehr zu finden, stattdessen heißt es nun: Ein Haushalt plus eine weitere Person, inklusive Kinder.



Ziel der Gesetzesänderung ist es, dass der Bund mehr Durchgriffsrechte per Verordnung erhalten soll. Bisher waren die gleichen Handlungsmöglichkeiten wie die Länder, die Bundesregierung entschärfte die Passage nun zu "weitere Handlungsmöglichkeiten". Außerdem muss den Verordnungen demnach nicht nur der Bundesrat, sondern auch der Bundestag zustimmen.

Beschleunigtes Beschlussverfahren angestrebt

Nach dem Beschluss des Kabinetts, der für den Vormittag erwartet wird, sollen die neuen Regeln dann möglichst in einem beschleunigten Verfahren vom Bundestag beschlossen werden und den Bundesrat passieren.

Neben der Novelle des Infektionsschutzgesetzes sollte dem Kabinett auch eine geänderte Arbeitsschutzverordnung mit einer Pflicht für Testangebote in Unternehmen vorgelegt werden. Der Entwurf der Verordnung sieht vor, dass die Unternehmen verpflichtend und in der Regel einmal in der Woche Tests zur Verfügung stellen.