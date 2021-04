Aufhebung der Priorisierung

Gesundheitsminister Spahn erwartet Impfung für alle ab Juni

22.04.2021, 13:11 Uhr | AFP

Jens Spahn: Der Bundesgesundheitsminister musste in den vergangenen Pandemiemonaten viel Kritik einstecken. (Quelle: Political-Moments/imago images)

Ist das der erhoffte Durchbruch? Gesundheitsminister Spahn hat erklärt, dass in wenigen Wochen jeder Mensch in Deutschland geimpft werden könnte. Damit ist die Priorisierung in Gruppen vom Tisch.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet spätestens für Juni eine Freigabe der Corona-Impfungen für alle Impfwilligen in Deutschland. Momentan gehe er davon aus, "dass wir im Juni die Priorisierung aufheben können", sagte Spahn am Donnerstag im Bundesrat in Berlin. Er wäre froh, wenn es noch früher möglich sei, fügte er hinzu.

In den vergangenen Tagen hatten bereits Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern die Priorisierung für den Astrazeneca-Impfstoff aufgehoben, um Dosen schnellstmöglich zu verimpfen. In den Bundesländern können nun Personen aller Altersgruppen eine Impfung mit dem Vakzin erhalten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Astrazeneca nach wie vor nur für über 60-Jährige, mit intensiven Beratungsgesprächen ist jedoch auch eine Impfung für jüngere Bürger möglich.

Die Aufhebung der Impfreihenfolge war zuletzt immer wieder heiß diskutiert worden. Es müssten mit den begrenzten Impfstoffmengen weiter möglichst Menschen mit hohem Risiko vor einem schweren Covid-19-Verlauf geschützt werden, etwa Vorerkrankte, sagt Stiko-Chef Thomas Mertens. Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte eine Aufhebung der Impfreihenfolge angezweifelt, nachdem NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet dafür plädiert hatte. Laschet wolle die "ethische Impfreihenfolge zerlegen", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch.