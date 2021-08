"Große Liebe zur Türkei"

Bericht: Türkische Medien sollen Interview mit Laschet erfunden haben

04.08.2021, 18:58 Uhr | t-online

In türkischen Medien ist ein bemerkenswertes Interview mit dem Kanzlerkandidaten der Union erschienen. Allerdings gibt es ein Problem: Das Gespräch hat offenbar nie stattgefunden.

Eine türkischsprachige Nachrichtenseite soll ein Interview mit dem Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, erfunden haben. Darüber berichtet die "Welt". Demnach sei am Montag vergangener Woche auf einer türkischsprachigen Nachrichtenseite ein Interview mit Laschet erschienen. Die Staatskanzlei von Nordrhein-Westfalen teilte mit, dass ein entsprechendes Gespräch nie stattgefunden habe.

In dem Text tauchen mehrere kuriose Aussagen von Laschet auf: Demnach strebe der Politiker eine große Koalition mit der SPD an. Auch sei er an guten Beziehungen nicht nur zur Türkei, sondern auch zu Russland und China interessiert. Das Interview soll am Dienstag auch die Boulevardzeitung "Sabah" aufgegriffen haben. Auf der Titelseite wird Laschet mit den Worten "Ich habe eine große Liebe zur Türkei" zitiert.

Geführt haben soll das Interview Faruk Sen, der das Zentrum für Türkeistudien in Essen leitete. Sen soll den Job verloren haben, nachdem er die Situation von Türken in Deutschland mit der von Juden vor 1845 verglichen hatte. Zu den Vorwürfen hatte sich Sen gegenüber "Welt" bisher nicht geäußert.