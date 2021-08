"Nicht jeder darf einreisen"

Seehofer fordert schärfere Grenzkontrollen

29.08.2021, 10:27 Uhr | rtr

Die Taliban haben die Macht in Afghanistan übernommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer fürchtet nun eine neue Fluchtbewegung – und fordert schärfere Kontrollen.

Nachdem die radikal-islamischen Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben, warnt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor neuen Fluchtbewegungen nach Deutschland. Seehofer will im Fall neuer großer Fluchtbewegungen aus Afghanistan, Syrien und Irak die Grenzkontrollen verschärfen.



"Nicht jeder, der in unser Land will, darf einreisen", sagt Seehofer laut einem Vorabbericht der "Bild am Sonntag". Man beobachte die Flüchtlingsbewegungen aus diesen Ländern sehr genau. Sieben Afghanen seien bei Kontrollen nach den Evakuierungsflügen der Bundeswehr aus Kabul in Deutschland den Sicherheitsbehörden aufgefallen. Drei hätten gefälschte Dokumente dabei gehabt, bei vier anderen handele es sich um Straftäter, die bereits schon einmal nach Afghanistan abgeschoben worden seien.