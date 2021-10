LIVEZahlen steigen

Spahn: "Lassen Sie sich gegen die Grippe impfen!"

06.10.2021, 10:15 Uhr | dpa, t-online, mk

Mit dem Herbst dürften die Corona-Zahlen wieder steigen, obendrein beginnt die Grippe-Saison. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler treten nach längerer Pause wieder gemeinsam vor die Presse. Verfolgen Sie die Konferenz live.

Der befürchtete Anstieg an Corona- und Grippe-Infektionen im Herbst und Winter rückt in Berlin in den Blick. Dazu treten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Vormittag gemeinsam vor die Öffentlichkeit. Im Zentrum soll das Thema Impfen stehen.



Das RKI hatte in seinem jüngsten Wochenbericht eine Zunahme bei den Corona-Zahlen vorhergesagt. Als Gründe nannte das RKI eine noch immer große Zahl ungeimpfter Menschen und die Zunahme von Kontakt in Innenräumen. Zudem fürchten Ärzte eine Grippewelle. Derzeit häufen sich bereits Atemwegsinfekte bei Minderjährigen. Ärzte berichten davon, dass nun Infekte nachgeholt würden, die es wegen des teilweisen Lockdowns im vergangenen Winter und Frühjahr nicht gegeben habe.

In der Hochphase der Corona-Pandemie waren Spahn und Institutschef Wieler teils im Wochenrhythmus zusammen aufgetreten. Dieses Mal ist auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) dabei, Thomas Mertens. Die Stiko hatte im September eine Empfehlung herausgegeben, nach der Impfungen gegen Corona und Grippe an einem Termin erfolgen können. Geraten wird zu einem Zeitpunkt ab Oktober.

Der t-online-Liveticker

10.36 Uhr: RKI-Chef Wieler wird gefragt, wie die Corona-Lage in Seniorenheimen ist. Wieler berichtet, dass es immer wieder zu Ausbrüchen kommt. Er appelliert noch einmal an Angestellte in Pflegeeinrichtungen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Mertens ergänzt, dass es bei Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft sind, häufiger zu Impfdurchbrüchen kommt. Dieser Impfstoff wird nur einmal verabreicht.

10.31 Uhr: Der Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod sei auch viele Monate nach einer Corona-Impfung gegeben, so Stiko-Chef Mertens mit Blick auf neuste Studien. "Was mit der Zeit aber nachlässt, ist der Schutz vor einer Infektion". Schwierig sei die Frage, wann eine Auffrischungsimpfung für gesunde Menschen zwischen 18 und 59 Jahren nötig wird.

10.28 Uhr: Die nächste Frage ist, warum zurzeit die Hospitalisierungen von Menschen über 60 steigt, obwohl die Impfquote in dieser Gruppe sehr hoch ist. RKI-Chef Wieler verweist darauf, dass noch immer drei Millionen Menschen in dieser Altersgruppe nicht geimpft sind. Außerdem verweist Wieler auf die Möglichkeit einer Booster-Impfung für ältere Menschen.

10.25 Uhr: Jetzt beantworten Spahn, Wieler und Mertens Fragen von Journalisten. Die erste Frage ist, wie groß die Gefahr einer Doppelbelastung der Krankenhäuser durch Corona und Grippe. Spahn hält diese Gefahr für überschaubar, da schon frühzeitig ausreichend Grippeimpfstoff vorhanden und die Impfbereitschaft in der Bevölkerung relativ hoch sei. Spahn appelliert noch einmal besonders an medizinisches Personal und Menschen über 60, sich jetzt gegen die Grippe zu impfen.

10.21 Uhr: Die Stiko empfiehlt, bei einer gleichzeitigen Impfung gegen Corona und Grippe, die Impfstoffe an unterschiedlichen Körperstellen zu verabreichen – also einmal in den linken, einmal in den rechten Arm. Eine frühere Empfehlung, zwei Wochen zwischen Corona- und Grippeimpfung verstreichen zu lassen, habe die Stiko wieder aufgehoben, so Mertens. "Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme".

10.17 Uhr: Jetzt spricht Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission. Mertens erinnert daran, "dass es bei der Impfung nicht nur auf Corona ankommt". Er appelliert an Eltern, ihre Kinder gegen sogenannte Kinderkrankheiten wie zum Beispiel Masern zu schützen.

10.16 Uhr: "Es gehört zu unserer Verantwortung, auf die Kinder aufzupassen, und darum sollten sich alle Menschen gegen Corona impfen lassen, die mit Kindern zu tun", appelliert Wieler.

10.15 Uhr: Auch Grippe sei eine Atemwegsinfektion, Wieler. "Wenn im Winter viele Menschen mit Grippe und Covid-19 ins Krankenhaus müssen, kann das Gesundheitssystem überlastet werden", so Wieler. Die Grippeimpfung sei besonders wichtig für Menschen über 60 und Menschen mit Vorerkrankungen.

10.13 Uhr: "Je mehr Menschen sich gegen Grippe und Corona impfen lassen, desto besser kommen wir durch diesen Winter", sagt jetzt Lothar Wieler, der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI).

10.11 Uhr: Spahn hat sich nach eigenen Angaben am Mittwoch gegen die Grippe impfen gehen. Der Gesundheitsminister verweist darauf, dass die Impfungen gegen Grippe und Corona sich gut kombinieren lassen.

10.09 Uhr: In diesem Jahr stehen laut Spahn 27 Millionen Grippe-Impfdosen bereit – und diesmal bereits im Oktober. Voriges Jahr gab es eine Verzögerung. In der vorigen Saison hätten sich etwa 22 Millionen Menschen in Deutschland gegen die Grippe impfen lassen – deutlich mehr als in früheren Jahren, so Spahn. In der Regel ließen sich etwa 17 Millionen Deutsche gegen die Grippe impfen.

10.07 Uhr: Voriges Jahr habe es wegen der AHA-Regeln praktisch keine Grippe-Saison gegeben, so Spahn; umso stärker dürfte die Grippe-Saison in diesem Jahr. Bei Älteren und Vorerkrankten könne auch die Grippe schwere Verläufe auslösen. "Daher meine Bitte", so Spahn: "Lassen Sie sich gegen die Grippe impfen!"

10.05 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn teilt mit, dass die Corona-Lage zurzeit trotz Reiserückkehrern und Schulbeginn unter Kontrolle ist – auch dank der Impfkampagne. Bislang seien 108 Millionen Impfdosen verabreicht worden, vier von fünf Erwachsenen und 40 Prozent der 12- bis 17-Jährigen sind vollständig geschützt, so Spahn.

9.58 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt in Kürze.