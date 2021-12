LIVEVierte Corona-Welle rollt

Spahn: Trauriger Höhepunkt kommt um Weihnachten

03.12.2021, 10:24 Uhr | lw, t-online

In Deutschland ist keine Entspannung bei den Corona-Zahlen in Sicht. RKI-Präsident Lothar Wieler und der scheidenden Gesundheitsminister Jens Spahn äußern sich am Freitag zu den neuen Beschlüssen und zur aktuellen Lage. (Quelle: Reuters)

In Deutschland ist keine Entspannung bei den Corona-Zahlen in Sicht. Was sagen der RKI-Präsident und der scheidende Gesundheitsminister zu den neuen Beschlüssen und zur aktuellen Lage? Verfolgen Sie die Pressekonferenz live.

Man brauche "massive Kontaktbeschränkungen und Reduzierungen, um jetzt diese Dynamik auch rauszubringen", hatte Jens Spahn schon vor der gestrigen Bund-Länder-Konferenz dem ZDF gesagt. Vor allem Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte seien notwendig, auf die sich die Ministerpräsidenten gemeinsam mit Angela Merkel und Olaf Scholz einigen konnten. Lesen Sie die Beschlüsse hier im Überblick.

Wie reagieren der geschäftsführende Gesundheitsminister und RKI-Präsident Lothar Wieler nun auf die neuen Maßnahmen? Und wie ist die Lage in Deutschland?

10.35 Uhr: Frage: Was würden Sie ändern, wenn Sie eine Sache ändern könnten?

Spahn: Es könne nicht alles auf eine Sache, Entscheidung oder Maßnahme zurückgeführt werden. Die Pandemie sei eine "ziemlich komplexe Herausforderung".

10.32 Uhr: Frage: Bis wann könnten die Maßnahmen sich auf Infektionsgeschehen auswirken?

Wieler: "Die werden eben nur dann zu etwas führen, wenn sie konsequent umgesetzt werden." Das sei in den vergangenen Monaten nicht immer der Fall gewesen. In etwa zwei Wochen sollte der Anteil der kranken Menschen nicht mehr steigen. Bei den Todesfällen sehe man eine Verbesserung in drei bis vier Wochen. "Es wird halt eine Zeit noch dauern." Wenn die Zahlen wieder heruntergingen und die Maßnahmen dann gelockert würden, würden die Zahlen wieder steigen. "Da muss man auch keine großen Zukunftsprognosen machen." Man könne bei hohen Inzidenzen nicht jeden schützen. "Die Maßnahmen müssen nicht nur wirklich implementiert werden, sondern sie müssen auch dauerhaft halten."

10.31 Uhr: Wo sehen Sie persönlichen Anteil, dass die Beschlüsse erst so spät erfolgt sind?

Spahn: Zu Kontaktbeschränkungen habe er in den letzten Wochen darauf hingewiesen, dass er sie für dringlich halte. Er selbst könne die Beschlüsse nicht treffen.

10.28 Uhr: Frage: Zusätzliche Impfdosen geordert – Vorgriff auf nächstes Jahr? Wie ist sichergestellt, dass nicht dann eine Versorgungslücke eintritt?

Spahn: Es würden Lieferungen vorgezogen aus Quartal drei in 2022. Es sei regelmäßiges Tun, dass Bestellungen vorgezogen würden. Innerhalb der EU werde Impfstoff nach Bedarf aufgeteilt.

10.24 Uhr: Frage: Halten Sie eine allgemeine Impfpflicht auch für Menschen unter 18 Jahren für sinnvoll und wenn ja, für welches Alter? Wie soll die geplante Impfpflicht durchgesetzt werden?

Spahn: Er habe eine "sehr skeptische" Haltung, was eine allgemeine Impfpflicht angehe. Die Frage der Umsetzung sei an diejenigen zu richten, die den entsprechenden Gesetzentwurf einbringen. Eine verpflichtende Impfung für unter 18-Jährige versehe die Debatte mit noch mehr Emotionen. Eins sei klar: "Ohne dass alle Menschen einen Immunschutz haben, werden wir es sehr, sehr schwer haben, diese Pandemie zu einem Stillstand zu bringen."

Wieler: "Das Thema Impfpflicht muss sehr sorgsam kommuniziert werden." Es gebe eine Reihe von Fragen. "Die Limitationen der Impfpflicht muss man im Kopf haben." Eine Impfpflicht sei kein neues Phänomen.

10.22 Uhr: Frage: In der ersten und zweiten Welle seien besonders die Pflegeheime hart betroffen werden. "Wie gut sehen Sie die Pflegeheime in der vierten Welle geschützt?"

Spahn: Man habe sehr bewusst im August entschieden, die Auffrischungskampagne zu beginnen. Viele Länder hätten damals begonnen. Stand heute, sei in nahezu allen Pflegeeinrichtungen ein Impfangebot gemacht worden und viele Bewohner hätten es auch angenommen. Zudem sei das regelmäßige Testen wichtig, auch bei Genesenen und Geimpften.

10.18 Uhr: Frage: Wie verlässlich sind die Daten? Was kann man gegen unverlässliche Daten tun?

Spahn: Es sei seit Beginn der Pandemie so, dass es eine Untererfassung von Infektionen gebe, da nicht jeder Symptome habe. Labore seien sehr stark am Limit. Es mangele an Personal. Es gebe viele PCR-Tests mit positivem Ergebnis. "So hoch wie selten in den letzten 18 Monaten." Das Beste, was man tun könnte, wäre, Infektionszahlen runterzubringen. "Da kann jeder von uns mithelfen." Das Personal in den Gesundheitsämtern müsse verstärkt werden.

10.16 Uhr: "Wir brauchen eine hohe Impfquote und eine niedrige Inzidenz." Wenn man sich krank fühle, sollte man auch in der Pandemie einen Arzt aufsuchen. Viele Menschen im Land verhielten sich verantwortungsbewusst. Nun stellen die Journalistinnen und Journalisten Fragen.

10.13 Uhr: Schon jetzt fänden fünf Prozent weniger Tumor-OPs für Krebskranke statt. Es seien noch mehr Engpässe bei Krebsbehandlungen zu erwarten. Krebs führe oft erst einige Monate später zum Tod, deshalb könnte jede und jeder betroffen sein. "Lassen Sie sich impfen!", appelliert Wieler.

10.11 Uhr: Nun hat RKI-Chef Lothar Wieler das Wort. "Die Fallzahlen sind nach wie vor viel zu hoch." Es sei zu früh, auf schärfere Maßnahmen zu verzichten – im Gegenteil. Etwas mehr als ein Prozent der gesamten deutschen Bevölkerung sei zurzeit infiziert. 4.800 Patienten lägen derzeit auf Intensivstationen. "Die Zahl wird ja weiter zunehmen." Wie erwartet, stiegen auch die Todesfälle an. "Wir können Omikron noch nicht genau einschätzen." Die Variante könnte noch ansteckender sein und Geimpfte und Genesene leichter infizieren. Alle gestern entschiedenen Maßnahmen müssten flächendeckend umgesetzt werden.

10.09 Uhr: Die Impfkampagne sei wieder zum Leben erweckt worden, "durch gemeinsame Kraftanstrengung". 18 Millionen Dosen Biontech und 25 Millionen Booster-Dosen Moderna würden an die impfenden Stellen ausgeliefert in den kommenden Wochen. "Das Erreichen der gesteckten Impfziele scheitert jedoch nicht am Impfstoff."

10.06 Uhr: Die Impfkampagne gewinne wieder "enorm an Fahrt". Man komme Schritt für Schritt zurück zu den Rekordzahlen vom Frühjahr und Sommer. "Booster-Impfstoff jedenfalls ist genug vorhanden." Seit dem 18.11. seien bereits zehn Millionen Menschen geimpft worden. Wenn alle Dosen genutzt würden, die bis einschließlich kommende Woche ausgeliefert werden, würden 30 Millionen Menschen bis Ende des Jahres geimpft werden können.

10.04 Uhr: "Wir hätten viel früher diese Konsequenz im Umgang mit ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern an den Tag legen müssen." Deutschland werde die Zahl von über 5.000 Covid-Intensivpatienten "deutlich" übersteigen, noch in den nächsten Wochen und Monaten. "Wenn die Maßnahmen greifen", erreichte die Welle ihren traurigen Höhepunkt um Weihnachten. "Nehmen Sie die Auflagen ernst", bittet Spahn. "Reduzieren Sie Kontakte, so weit es geht. Helfen Sie mit, weiteres Leid zu vermindern."

10.02 Uhr: "Deutschland nimmt die Lage ernst. Bund und Länder stemmen sich gemeinsam gegen die vierte Welle. Unsere Mahnungen haben geholfen. Diese Entscheidungen kamen spät, für viele leider zu spät. Aber immerhin wurden sie getroffen", sagt Spahn mit Blick auf den gestrigen Corona-Gipfel. Es sei richtig, dass auch Geimpfte zum Infektionsgeschehen beitragen würden. Dennoch sei die Inzidenz der Ungeimpften in allen Altersgruppen deutlich höher. Zudem sei die Zahl der Covid-Intensivpatienten, die nicht geimpft sind, "um ein Vielfaches höher".

10 Uhr: Jens Spahn hat zuerst das Wort. Es ist seine letzte Bundespressekonferenz als Bundesgesundheitsminister.