Bundestag lehnt alle vier Anträge zur Impfpflicht ab

Erst wurde sie ausgeschlossen, dann kam sie wegen niedriger Quoten doch auf den Tisch: die Impfpflicht. Verfolgen Sie die entscheidende Debatte im Bundestag jetzt live.

Der Bundestag entscheidet jetzt über die mögliche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Vor der Abstimmung ohne sonst übliche Fraktionsvorgaben zeichneten sich zunächst keine klaren Mehrheitsverhältnisse ab. Als einzig ausgearbeiteter Gesetzentwurf liegt ein Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahren vor. Darauf hatten sich zwei Gruppen von Abgeordneten aus SPD, FDP und Grünen verständigt. Zwei Anträge lehnen eine Impfpflicht ab, die Union fordert in einem Antrag zunächst die Einführung eines Impfregisters. Mehr dazu lesen Sie hier.

Verfolgen Sie die Debatte und anschließende Abstimmung über den t-online-Liveticker oder oben im Video:

Seite neu laden

13.39 Uhr: Damit sind alle vier Anträge zur Impfpflicht in Deutschland gescheitert. Der Bundestag geht jetzt zur Tagesordnung über. An dieser Stelle beenden wir den Ticker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

13.35 Uhr: Letztlich scheitert auch der Antrag der AfD, der sich gegen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht aussprach, deutlich. 79 Abgeordnete stimmten dafür, 607 waren dagegen.

13.24 Uhr: Danach stimmten die Abgeordneten über den Antrag von FDP-Vize Wolfgang Kubicki ab. Auch der Antrag, in dem sich allgemein für das Impfen, aber gegen eine Impfpflicht ausgesprochen wurde, ist deutlich gescheitert. Nur 85 Abgeordnete stimmten dafür, 590 waren dagegen.

13.02 Uhr: Auch der Antrag von CDU/CSU über die Einführung eines Impfregisters sowie eines "gestuften Impfmechanismus" scheitert im Bundestag. Eine klare Mehrheit der Parlamentarier – 497 – stimmt dagegen. Nur 172 sind dafür.

12.46 Uhr: Der Antrag der Ampel-Abgeordneten für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 60 ist mit klarer Mehrheit vom Bundestag abgelehnt worden. 378 Abgeordnete stimmten gegen das Gesetz, 296 dafür. Neun Parlamentarier enthielten sich. Nun wird über den Antrag der Union abgestimmt.

12.36 Uhr: Die Abstimmung über den Antrag der Ampel-Abgeordneten für die Impfpflicht ab 60 Jahren ist beendet. Nun müssen die Stimmen ausgezählt werden. Die Sitzung wird unterbrochen.

12.18 Uhr: Die Abstimmung über die Reihenfolge der Anträge ist entschieden: Zunächst wird über den Impfpflicht-Antrag der Ampel-Abgeordneten abgestimmt, anschließend über die Anträge der Union, von FDP-Vize Wolfgang Kubicki und der AfD. Die Parlamentarier geben jetzt ihre Stimme über den Ampel-Antrag ab. Sollte dieser angenommen werden, entfällt die Abstimmung über die anderen Anträge.

11.54 Uhr: Nun erfolgt die Abstimmung über die Reihenfolge der Abstimmung zur Impfpflicht. Für diese haben die Abgeordneten 10 Minuten Zeit.

11.49 Uhr: Jan Korte, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, kritisiert die SPD dafür, dass sie der Union vorwerfe, Oppositionsarbeit zu machen. "Man kann ein guter Arzt sein, aber das heißt ja nicht, dass man ein guter Gesundheitsminister ist", sagt Korte zu Lauterbach. Er spricht sich gegen eine Impfpflicht aus und fordert, dass zuerst über den Gesetzentwurf abgestimmt wird.

11.41 Uhr: Johannes Vogel, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP hat das Wort in der Debatte um die Abstimmungsreihenfolge. Er wirft der Union vor, dass es lediglich darum gehe, sich "irgendwie mit dem Antrag durchzusetzen". Es solle zuerst über den Antrag der Union abgestimmt werden. Martin Sichert, der Gesundheitspolitische Sprecher der AfD, fordert hingegen, dass zuerst über den Impfpflicht-Gesetzentwurf entschieden wird.

11.29 Uhr: Nun erfolgt eine Debatte über die Reihenfolge der Abstimmung über die Anträge zur Impfpflicht. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Thorsten Frei, fordert, es solle zuerst über den "weitestgehenden Antrag" abgestimmt werden, in diesem Fall den Entwurf zur Impfpflicht. Danach solle über den Vorschlag der Union abgestimmt werden. Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, stellt sich dagegen. Sie fordert, dass zuletzt über den Impfpflicht-Gesetzentwurf abgestimmt wird. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, schließt sich dieser Forderung an.

Weiterlesen

11.19 Uhr: Nun spricht der letzte Redner in der Debatte: Dirk Wiese , der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD . Er ist für eine Impfpflicht ab 60 Jahren. Er kritisiert die Union für ihre Haltung zur Impfpflicht. CDU -Chef Friedrich Merz reagiert auf seine Rede: Die Reihenfolge der Abstimmung dürfte nicht manipuliert werden. Zuvor hatte es Diskussionen darüber geben, für welchen Antrag zuerst abgestimmt wird.

11.09 Uhr: "Jetzt gilt es Farbe zu bekennen", sagt die Gesundheitspolitische Sprecherin der SPD , Heike Baehrens . Sie wirft der Union "rein parteitaktisches Kalkül" vor. "Es darf nicht sein, dass wir noch einmal in einen Lockdown müssen." Auch der Wirtschaft seien die Pandemielasten nicht weiter zuzumuten. "Verlassen Sie Ihre parteipolitische Zwickmühle", sagt Baehrens mit Blick auf die Gegner der Impfpflicht.

11.01 Uhr: Nun hat Nina Stahr von den Grünen das Wort. Sie befürwortet eine Impfpflicht ab 60 Jahren. Es sei gut, heute über einen Kompromiss zu diskutieren, um vorbereitet in den Herbst zu gehen. Dieser Weg könne einen "entscheidenden Beitrag" leisten, um das Infektionsgeschehen zu verringern. Sie verweist auf die Menschen, die sich nicht impfen lassen können und darauf angewiesen sind, dass es andere tun.

10.14 Uhr: Erich Irlstorfer vom Gesundheitsausschuss der CDU hat das Wort. Er spricht sich für ein Impfregister aus. "Keiner von uns weiß, was im nächsten Winter geschehen wird." Man führe die Impfpflicht-Debatte zu spät. Es brauche eine Ausnahmeregelung, zum Beispiel für Menschen, die Angst vor einem Impfschaden haben.

10.05 Uhr: Max Lucks , Grünen -Abgeordneter, spricht für den Kubicki-Antrag. Die Impflücke müsse geschlossen werden, aber er komme zu der Abwägung, gegen eine Impfpflicht zu sein. Es funktioniere nur dann, wenn man den Druck rausnehme. "Die Impfpflicht verspricht vielen Menschen ein Pandemieende per Gesetz."

10 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat das Treffen der Nato-Ressortchefs in Brüssel wieder verlassen. Die Grünen-Politikerin müsse zurück nach Berlin reisen, um an der Abstimmung zur Impfpflicht im Bundestag teilzunehmen, heißt es in ihrem Umfeld. Ihre Anwesenheit sei von Kanzler Scholz erbeten. Lesen Sie hier mehr dazu.