"Unwissenschaftlich"

Kritik an Lauterbachs Warnung vor "Killervariante"

18.04.2022, 00:39 Uhr | t-online, wan

An der Warnung von Karl Lauterbach vor einer neuen Killer-Variante des Corona-Virus gibt es Kritik. Die Virologen Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Chanasit widersprechen dem Gesundheitsminister.

Karl Lauterbach hatte am Samstag vor einer möglichen neuen Variante des Corona-Virus gewarnt, die sich im Herbst ausbreiten könnte. Sie sollte ähnlich ansteckend wie die Omikron–Variante, aber auch ähnlich tödlich wie der Delta-Typ sein.

Der Hamburger Wissenschaftler Jonas Schmidt-Chanasit, der sich neben Ebola auch mit Corona-Viren beschäftigt, zeigte sich verwundert. Auf Twitter schrieb er: "Was sind eigentlich diese #Killervarianten ? Ich habe diese Beschreibung für #Coronavirus Varianten bisher weder bei der WHO noch bei ECDE oder CDC gefunden."



Mehr Sachlichkeit gefordert

Gegenüber der "Bild"-Zeitung sagte Schmidt-Chanasit: "Der Begriff 'Killervariante‘ ist unwissenschaftlich und führt zu nichts als Verunsicherung in der Bevölkerung", sagt Schmidt-Chanasit. Er forderte mehr Sachlichkeit bei Stellungnahmen. Das Auftreten einer gefährlichen Variante sieht er als weniger wahrscheinlich und beruft sich auf die Weltgesundheitsorganisation WHO. Gegen die Befürchtungen von Lauterbach sprächen auch die breite Grundimmunisierung der Bevölkerung.

Sein Kollege Hendrik Streeck sagte der "Bild": Statt daher vor Szenarien wie ,Killervarianten‘ zu warnen, wäre es wichtig, sich auf den Herbst und Winter vorzubereiten." Man könne die Entwicklung von Viren nicht vorhersagen oder sie beeinflussen."





Lauterbach hatte am Sonntag in der "Bild" unterschiedliche neue Varianten beschrieben. "Es entwickeln sich gerade diverse Omikron-Subvarianten, die für mich Anlass zur Besorgnis sind. Die Abstände, in denen neue Varianten die alten ablösen, werden immer kürzer. Das bedeutet, dass wir uns immer schlechter auf die Mutationen vorbereiten können", sagte er der Zeitung. Es durchaus möglich, dass "wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante."

WHO: Entwicklung der Corona-Varianten beobachten

Die WHO benennt derzeit die Delta und die Omikron-Variante als "variants of concern (bedenkliche Varianten)". Sie betont aber, dass die Untervarianten von den Gesundheitsbehörden als eigenständige Linien überwacht und vergleichende Bewertungen ihrer Viruseigenschaften vorgenommen werden sollten.

Das New Yorker Gesundheitsamt berichtet von zwei gefährlichen Varianten von Omikron, BA.2.12 und BA.2.12.1 – mit einem geschätzten Wachstumsvorteil von 23 bis 27 Prozent gegenüber der vorherrschenden Variante. Sie könnten zu einer höheren Ansteckungsrate in der US-Metropole führen.