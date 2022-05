Die Rangliste wird an diesem Dienstag in Berlin veröffentlicht. RSF begrĂŒndete das Abrutschen Deutschlands mit gleich mehreren Negativ-Faktoren. "FĂŒr diese Entwicklung sind drei GrĂŒnde zentral: eine Gesetzgebung, die Journalistinnen und Journalisten sowie ihre Quellen gefĂ€hrdet, abnehmende Medienvielfalt sowie allen voran Gewalt bei Demonstrationen." Die Zahl der gewaltsamen Angriffe habe mit 80 verifizierten FĂ€llen so hoch wie noch nie seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2013 gelegen. Bereits im Vorjahr sei mit 65 FĂ€llen ein Negativrekord erreicht worden, so die Organisation.