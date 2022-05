Habeck sagte, Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) als Wahlsieger sei seiner Meinung nach auch "schlau genug", um zu sagen, wenn zwei bei der Wahl gewonnen haben, sollten sie zusammen eine Koalition bilden.

Etwas zur├╝ckhaltender blieb Ricarda Lang: Die Gr├╝nen-Parteivorsitzende betonte die Bereitschaft der Gr├╝nen, erneut Regierungsverantwortung zu ├╝bernehmen. "Nat├╝rlich stehen wir jetzt f├╝r Regierungsbildung zur Verf├╝gung", sagte Lang am Abend im ZDF. Es gebe in Schleswig-Holstein "mehrere Wahlsieger", sagte Lang. Die Gr├╝nen geh├Ârten neben der CDU dazu. CDU-Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther sei aber "klarer Wahlsieger" und entscheide deshalb ├╝ber eine k├╝nftige Regierungskonstellation. "Der Ball liegt erst mal bei Daniel G├╝nther."

Ricarda Lang: "Nat├╝rlich stehen wir jetzt f├╝r Regierungsbildung zur Verf├╝gung", erkl├Ąrte die Ko-Vorsitzende der Gr├╝nen am Wahlabend. (Quelle: Clemens Bilan - Pool/getty-images-bilder)

Kubicki: "Das alleine z├Ąhlt f├╝r mich"

Der schleswig-holsteinische FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz zeigte sich zuversichtlich, dass seine Partei an der k├╝nftigen Landesregierung beteiligt sein wird. "Es gibt die M├Âglichkeit, in der Mitte eine stabile Regierung mit uns zu bilden in diesem Land. Und das wollen wir auch. Und ich sage mal: Das werden wir auch", sagte Buchholz auf der FDP-Wahlparty in Kiel. Jetzt werde man losmarschieren und Gespr├Ąche f├╝hren.

Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki spricht sich f├╝r ein Regierungsb├╝ndnis zwischen der CDU und seiner Partei aus. Zu den Verlusten f├╝r die FDP im Norden sagte Kubicki am Sonntagabend in der ARD, es k├Ânne nicht am Bundestrend gelegen haben. Er f├╝gte hinzu, es gebe in Schleswig-Holstein eine deutliche Mehrheit von Union und Liberalen. "Das alleine z├Ąhlt f├╝r mich. Was die Union jetzt daraus macht, muss Daniel G├╝nther selbst entscheiden."

Wolfgang Kubicki: Nach Ansicht des FDP-Vize gibt es nach der Landtagswahl eine deutliche Mehrheit f├╝r Liberale und Christdemokraten. (Quelle: Michele Tantussi/Reuters-bilder)

G├╝nther will mit FDP und Gr├╝nen reden ÔÇô keine Empfehlung von Bundes-CDU

Schleswig-Holsteins Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther k├╝ndigte an, mit FDP wie Gr├╝nen Gespr├Ąche ├╝ber die n├Ąchste Landesregierung zu f├╝hren. Es sei f├╝r ihn "vollkommen klar", dass er nun mit den beiden Parteien Gespr├Ąche f├╝hre, sagte G├╝nther am Sonntag in Kiel.

"Der Wahlsieger dieses Abends ist die CDU", sagte G├╝nther. Das Ergebnis sei ein "enormer Vertrauensbeweis" der W├Ąhlerinnen und W├Ąhler. Er pers├Ânlich habe ebenfalls eine enorme Unterst├╝tzung erfahren, "was mich auch ber├╝hrt, auch pers├Ânlich."