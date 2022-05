Bahn kĂĽndigt Verkaufsstart an

Die Bahn hat indessen den Verkaufsstart für das Neun-Euro-Ticket angekündigt. Verbraucherinnen und Verbraucher können das Ticket ab dem 23. Mai kaufen – vorausgesetzt, Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorhaben in dieser Woche zu. Das Neun-Euro-Ticket steht dann über die App DB-Navigator sowie über sämtliche andere digitalen Bahnkanäle zur Verfügung, wie der Konzern am Sonntag mitteilte. "Ebenso wird es an den rund 5.500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in den über 400 DB Reisezentren in Bahnhöfen erhältlich sein", hieß es.