Transparenz fehlt

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz beklagte fehlende Transparenz in der Debatte ├╝ber den Fachkr├Ąftemangel. Der Bedarf an medizinischem Personal d├╝rfe nicht an der Zahl der Besch├Ąftigten gemessen werden, sagte Vorstand Eugen Brysch. Vielmehr seien ben├Âtigte Vollzeitstellen entscheidend. "Doch genau hier fehlen valide Daten. Wer also mehr Besch├Ąftigte fordert, muss genau diese Fakten liefern."

Reinhardt ├Ąu├čerte sich vor dem ├ärztetag kritisch zur Corona-Politik der Ampel-Koalition. "Innerhalb der Koalition gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen zum Umgang mit Corona, das f├╝hrt zu einem Schlingerkurs und zu Verwirrung", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Zu Lauterbach sagte er, dessen Kommunikationsverhalten sei "mitunter doch recht merkw├╝rdig". Dabei verwies Reinhardt auf den R├╝ckzieher des Ministers bei einer zun├Ąchst angek├╝ndigten Umstellung der Isolationspflicht f├╝r Corona-Infizierte auf Freiwilligkeit.

Unklare Corona-Strategie

Zur├╝ckhaltend blickt Reinhardt auf die Regierungspl├Ąne zur Beschaffung von zus├Ątzlichem Corona-Impfstoff f├╝r den Herbst - er argumentiert dabei auch mit der Unklarheit hinsichtlich m├Âglicher neuer Virusvarianten. "Das ist nur sinnvoll, wenn diese Impfstoffe schon an die neue Virusvariante angepasst sind, also wirksamer sind als die bisherigen", sagte der ├ärztepr├Ąsident der "FAZ". "Aber noch wissen wir nicht genau, was auf uns zukommt."

Au├čerdem m├╝sse erst einmal klar sein, dass weitere Impfungen einen tats├Ąchlichen Vorteil bringen. "Zu den Viertimpfungen gibt es bisher widerspr├╝chliche Studienergebnisse aus Gro├čbritannien und Israel." Eine Strategie der Bundesregierung sieht nach Angaben Lauterbachs 830 Millionen Euro vor, um ein vom Hersteller Moderna angek├╝ndigtes Pr├Ąparat zu beschaffen, das bei verschiedenen Varianten zugleich wirke.