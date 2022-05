Lauterbach will Corona-Einreiseregeln lockern

Ab 1. Juni sollen die Einreiseregeln erheblich gelockert werden. Das k├╝ndigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview an. Reisende m├╝ssen keinen Impf- oder Genesenennachweis mehr vorleg en.

Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Regeln f├╝r die Einreise nach Deutschland ├╝ber die Sommermonate lockern. "Bis Ende August setzen wir die 3G-Regel bei der Einreise aus", sagt der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vom 1. Juni an m├╝ssen Reiser├╝ckkehrer und andere Einreisende damit nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Einreisende aus Virusvariantengebieten m├╝ssen sich derzeit in Deutschland in eine 14-t├Ągige Quarant├Ąne begeben, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Diese Regelung soll laut Lauterbach fortbestehen. "Wenn solche Gebiete definiert werden, m├╝ssen Einreisende in Quarant├Ąne", sagt Lauterbach. "Auch bei niedrigeren Inzidenzen im Sommer m├╝ssen wir bei einer globalen Pandemie vorsichtig bleiben."