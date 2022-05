Stuttgart (dpa) - Inmitten einer Kirchenkrise wird am Donnerstag in Stuttgart der 102. Deutsche Katholikentag fortgesetzt. Unter anderem diskutieren der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg B├Ątzing, und SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert ├╝ber das Thema "Wer braucht noch die Kirche?".

Der Katholikentag mit 1500 Veranstaltungen findet erstmals seit vier Jahren wieder in Pr├Ąsenz statt. Allerdings werden bis Sonntag viel weniger Teilnehmer erwartet als sonst, etwa 25 000. Darunter sind allein 7000 Mitwirkende. Zum Katholikentag 2018 in M├╝nster waren noch 90.000 Menschen gekommen. Ein Grund f├╝r den R├╝ckgang d├╝rfte die Corona-Pandemie sein. Die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, sagte jedoch, die niedrigeren Anmeldezahlen h├Ątten auch damit zu tun, dass die katholische Kirche durch eine "krisenhafte Situation" gehe.

Der fr├╝here Bundestagspr├Ąsident Norbert Lammert (CDU) verwies am Mittwochabend darauf, dass neuerdings erstmals eine Mehrheit der deutschen Bev├Âlkerung nicht mehr Mitglied in einer der beiden gro├čen Kirchen sei. Viele Menschen tr├Ąten aus der Kirche aus, weil sie der Meinung seien, dass sie ihren Glauben auch ohne sie leben k├Ânnten. An den Bischofskonferenz-Vorsitzenden B├Ątzing gewandt, sagte Lammert: "Sie werden meinem Eindruck nicht v├Âllig widersprechen wollen, dass neben denen, die seit langem keine Bindung zur Institution Kirche mehr hatten, jetzt zunehmend die gehen, die eine solche Bindung hatten."