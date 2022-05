Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will auf eine m├Âgliche neue Corona-Welle im Herbst wieder mit einer Maskenpflicht in Innenr├Ąumen reagieren k├Ânnen.

Derzeit werde erneut am Infektionsschutzgesetz gearbeitet, sagte der SPD-Politiker gestern Abend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Das l├Ąuft ja am 23.9. aus. Und dann wird die Frage erneut zu diskutieren sein, ob zum Beispiel Maskentragen in Innenr├Ąumen wieder verpflichtend wird." Er halte es f├╝r unbedingt notwendig, sich f├╝r den Herbst diese M├Âglichkeit zu er├Âffnen. Aktuell sinken die Corona-Inzidenz und die Zahl der Klinikaufnahmen weiter - das Robert Koch-Institut sch├Ątzt die Gef├Ąhrdung f├╝r die Bev├Âlkerung aber weiterhin als hoch ein.

Das erst k├╝rzlich ge├Ąnderte Infektionsschutzgesetz l├Ąuft bis 23. September. Allgemeine Maskenpflichten f├╝r Veranstaltungen oder beim Einkaufen sowie 2G- und 3G-Regelungen sind damit seit Anfang April weggefallen. Vorerst gilt ein "Basisschutz" - etwa mit Maskenpflichten in Bussen, Bahnen, Kliniken, Praxen und Pflegeheimen. Unabh├Ąngig von staatlichen Vorgaben gibt es aber vielerorts, etwa in Kultureinrichtungen, auch weiter Schutzregeln mit Maskenpflichten.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung sprach sich daf├╝r aus, im Herbst den Corona-Schutz in Pflegeeinrichtungen wieder zu verst├Ąrken. Zur Verhinderung und zur Eind├Ąmmung von Covid-19-Ausbr├╝chen sollten zus├Ątzliche Pr├Ąventions- und Managementma├čnahmen umgesetzt werden, hei├čt es in der j├╝ngsten Stellungnahme des Gremiums. Vorgeschlagen wurden unter anderem regelm├Ą├čige Tests bei Besch├Ąftigten, Besuchern und Bewohnern und "niederschwellige aufsuchende Angebote zur Durchf├╝hrung von Impfungen". Die anhaltend hohen Corona-Zahlen und ein mit der Zeit nachlassender Impfschutz h├Ątten in den vergangenen Monaten zum Wiederanstieg der Infektions- und Todesf├Ąlle in den Einrichtungen gef├╝hrt, hei├čt es in dem Papier.