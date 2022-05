Scholz hatte als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine am 27. Februar in einer Regierungserkl├Ąrung im Bundestag angek├╝ndigt, dass der Haushalt einmalig mit einem Sonderverm├Âgen in H├Âhe von 100 Milliarden Euro f├╝r Investitionen in R├╝stungsvorhaben ausgestattet werde. Jahr f├╝r Jahr werde zudem mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert.