Heil sagte, die steigenden Preise f├╝r Energie und Lebensmittel tr├Ąfen die Menschen mit geringen Einkommen besonders hart. Zeitlich befristete Entlastungen reichten nicht mehr. Heil verwies auf das Ziel der Klimaneutralit├Ąt auch unabh├Ąngig vom Krieg in der Ukraine . Energie werde also teurer. "Wir m├╝ssen eine Antwort geben ├╝ber das jetzige Entlastungspaket hinaus." Dies gelte f├╝r alle mit geringen und mittleren Einkommen, etwa Besch├Ąftigte, Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Auszubildende.

"F├╝r mich als Sozialminister ist wichtig, dass wir dieses Klimageld sozial gestaffelt ausgestalten", sagte Heil. Wer es am n├Âtigsten brauche, solle am meisten bekommen. "Es soll Menschen zugutekommen, die als Alleinstehende weniger als 4000 Euro brutto und als Verheiratete zusammen weniger als 8000 Euro brutto im Monat verdienen - also denjenigen, die normale und geringe Einkommen haben." ├ťber Staffelung und Umfang "m├╝ssen wir noch sprechen", so Heil. "Ich will das in die Koalition einbringen, weil ich als Sozialminister eine Verantwortung habe - auch wenn die Federf├╝hrung eher beim Finanzminister und beim Klimaminister liegt."