Russischer Angriffskrieg Deutschland will Mehrfachraketenwerfer in Ukraine liefern Von dpa Aktualisiert am 01.06.2022 - 12:05 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Mehrfachraketenwerfer von Typ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) f├Ąhrt w├Ąhrend eines Kampftrainings in der Hochw├╝ste des Yakima Training Center in Washington. (Quelle: Tony Overman/The Olympian/AP/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Deutschland will vier Mehrfachraketenwerfer aus Best├Ąnden der Bundeswehr in die Ukraine liefern.

Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen ├╝bernehmen w├╝rden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen. Geplant sei, die schweren Waffen, die Ziele in gro├čer Entfernung treffen k├Ânnen, bis Ende des Monats zu liefern.

Die USA hatten bereits am Dienstag die Lieferung moderner Mehrfachraketenwerfer zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch angek├╝ndigt. Die Ukraine habe zugesichert, mit dem in den USA hergestellten Artilleriesystem HIMARS keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen, hie├č es aus dem Wei├čen Haus. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in seiner Haushaltsrede im Bundestag ausdr├╝cklich auf diese Zusage verwiesen und angek├╝ndigt, die Lieferung der USA zu unterst├╝tzen. Er hatte aber noch keine Einzelheiten genannt.