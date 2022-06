Mehr als einen Monat nach einem entsprechenden Beschluss des Bundestags seien zugesagte schwere Waffen nicht geliefert worden, sagte der CDU-Chef am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt 2022. Wenn man sich in der Europ├Ąischen Union umh├Âre, gebe es mittlerweile nur noch Verstimmungen, Entt├Ąuschungen und "richtig Ver├Ąrgerung" ├╝ber die Rolle Deutschlands.