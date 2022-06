Alternatives Modell von Lockheed Martin

Der konkurrierende US-R├╝stungskonzern Lockheed Martin hatte das Modell CH-53K angeboten. Allerdings nutzen derzeit von den Partnern Deutschlands nur die USA und Israel die Maschine. Sie kann h├Âhere Au├čenlasten tragen, wie sie bei der Verlegung von Soldaten von Schiffen an Land n├Âtig werden k├Ânnen. Lockheed Martin hatte bei dem Angebot eine Zusammenarbeit mit Rheinmetall angeboten.

Aus der FDP war f├╝r einen Kauf des Modells CH-53K pl├Ądiert worden. "Die FDP verlangt Kostentransparenz f├╝r den Steuerzahler, sowohl bei der Anschaffung, als auch bei den Betriebskosten", sagte der FDP-Obmann Alexander M├╝ller am Mittwoch. "Ohne den verbindlichen Preisvergleich habe ich gro├če Zweifel, ob der Haushaltsausschuss daf├╝r Geld hergibt. Wir reden hier ├╝ber 6 bis 8 Milliarden Euro Beschaffungskosten."

Deutsche Milit├Ąrexperten in Luftwaffe und Heer hatten auf Vorz├╝ge des Boeing-Modells hingewiesen, das im Verbund mit Airbus betrieben werden soll. So gebe es kaum Einschr├Ąnkungen bei Staublandungen, wie sie in Afrika n├Âtig sind. Die F├Ąhigkeit zur Luftbetankung ist f├╝r Fl├╝ge ├╝ber l├Ąngere Strecken Voraussetzung. Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz schrieb auf Twitter: "Die Chinook ist eine Entscheidung f├╝r Europa!" Der CH-47F sei ein einsatzerprobter, technisch ausgereifter und marktverf├╝gbarer Hubschrauber.

Lambrecht warb im Bundestag f├╝r weitere Steigerungen des Wehretats und ein Ende der Vernachl├Ąssigung der Bundeswehr. "Der brutale russische Angriffskrieg f├╝hrt uns schmerzhaft eine lange verdr├Ąngte Tatsache vor Augen. Wer in Freiheit leben will, braucht milit├Ąrische St├Ąrke, um diese Freiheit zu verteidigen", sagte sie.

Sondersitzung zur Verwendung des 100-Milliarden-Pakets

Die Union meldete Gespr├Ąchsbedarf ├╝ber Details der Verwendung des 100-Milliarden-Pakets an. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages wollte deswegen noch heute in einer Sondersitzung ├╝ber die Verwendung beraten. Ampel-Koalition und Union hatten sich am Sonntagabend nach wochenlangem Ringen auf die gesetzlichen Grundlagen f├╝r das Sonderverm├Âgen geeinigt. Damit gibt es im Grundsatz gr├╝nes Licht f├╝r Waffenbestellungen in gro├čem Stil.

Bei den Gr├╝nen sind viele nicht gl├╝cklich mit dem erzielten Kompromiss. Und zwar nicht, wie selbst mehrere Parteilinke betonen, weil sie grunds├Ątzliche Vorbehalte gegen mehr Geld f├╝r die Bundeswehr h├Ątten. Sondern zum Beispiel deswegen, weil unklar bleibt, ob es nun tats├Ąchlich mehr Geld f├╝r die Cyberabwehr gibt. Dabei drohten doch gerade dort russische Angriffe, so das Argument.