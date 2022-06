Berlin (dpa) - Der Bundestag hat mit einer Änderung des Grundgesetzes den Weg für Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr geebnet. Die Abgeordneten stimmten am Freitag mit breiter Mehrheit dafür, einen neuen Absatz 87a in die deutsche Verfassung aufzunehmen.

Es gab 567 Ja-Stimmen - 491 w├Ąren bereits ausreichend gewesen. In dem neuen Artikel wird geregelt, dass f├╝r die Bundeswehr an der Schuldenbremse vorbei Kredite in H├Âhe von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden d├╝rfen. Damit die ├änderung in Kraft treten kann, muss auch der Bundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen.