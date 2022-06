Basis k├Ânnte der entstehende Koalitionsvertrag von CDU und Gr├╝nen in Nordrhein-Westfalen beim Thema regenerative Energie sein, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der Streit, beim dem es um eine 1000-Meter-Abstandsregel f├╝r Windr├Ąder von Wohngeb├Ąuden geht, hat wegen der angek├╝ndigten Unterst├╝tzung der CDU-Pl├Ąne durch AfD-Fraktionschef Bj├Ârn H├Âcke bundesweit Wellen geschlagen.

Ramelow sprach von einer Blaupause, die Schwarz-Gr├╝n in NRW und in Schleswig-Holstein beim Thema erneuerbare Energien f├╝r Th├╝ringen liefern k├Ânnten. "Da wird ein guter Weg beschrieben werden und er bildet aktuell auch die Zw├Ąnge mit ab, die durch die Erpressbarkeit bei Energie durch Russland entstanden sind", sagte der Linke-Politiker. Gespr├Ąche auf Basis eines NRW-Energiepapiers sowie einen "Windfrieden" mit Aussetzung der Landtagsabstimmung in dieser Woche bot auch Th├╝ringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Gr├╝ne) der CDU an.