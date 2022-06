Aktualisiert am 08.06.2022 - 17:54 Uhr

Aktualisiert am 08.06.2022 - 17:54 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Berlin (dpa) - Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung empfiehlt eine Rechtsbasis f├╝r schnelle Reaktionen auf m├Âgliche steigende Infektionszahlen in Herbst und Winter.

Die Expertinnen und Experten erwarten eine erneut erhebliche Belastung des Gesundheitssystems und der f├╝r Bev├Âlkerung und Staat kritischen Infrastruktur. Das seit Dezember im Auftrag von Bund und L├Ąndern arbeitende Gremium legte seine elfte Stellungnahme vor, w├Ąhrend sich in der Koalition erneut deutliche Differenzen ├╝ber den k├╝nftigen Corona-Kurs abzeichnen.

So beginnt das Bundesgesundheitsministerium derzeit mit den Vorbereitungen f├╝r eine Rechtsbasis f├╝r Corona-Ma├čnahmen im Herbst, wie ein Sprecher bekr├Ąftigte. Minister Karl Lauterbach (SPD) betonte, die Stellungnahme werde "Basis f├╝r den Corona-Herbstplan der Bundesregierung". FDP-Chef Christian Lindner hatte am Dienstagabend in der ARD dagegen gesagt, eine geplante Beurteilung von Schutzma├čnahmen solle abgewartet werden: "Freiheitseinschr├Ąnkungen pauschal sollte es nicht mehr geben."