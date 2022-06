Aus f├╝r Verbrenner-Autos? In der Ampel bahnt sich Streit an

Um die Haltung zu einem m├Âglichen Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 auf EU-Ebene bahnt sich in der Ampel-Koalition ein Krach an. Verkehrsminister Volker Wissing und Finanzminister Christian Lindner (beide FDP) lehnten ein Verbot am Donnerstag in Berlin ab. Vertreter der Gr├╝nen sowie der SPD dagegen stellten sich hinter den Beschluss des EU-Parlaments. Offen ist nun, wie Deutschland auf EU-Ebene abstimmen wird.