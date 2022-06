Sondervermögen Bundesrat entscheidet ĂŒber Sondervermögen fĂŒr Bundeswehr Von dpa Aktualisiert am 10.06.2022 - 05:28 Uhr Lesedauer: 3 Min. Heute geht es beim Bundesrat um die finale Entscheidung in Sachen Bundeswehr-Sondervermögen. (Quelle: Philipp Schulze/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Der Bundesrat will an diesem Freitag den Weg fĂŒr Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr endgĂŒltig frei machen. Dazu muss die LĂ€nderkammer mit Zwei-Drittel-Mehrheit eine Änderung des Grundgesetzes beschließen, so wie dies der Bundestag vor einer Woche getan hat. Die Zustimmung der LĂ€nder gilt als sicher.

In das Grundgesetz wird ein neuer Artikel 87a aufgenommen. Er regelt, dass fĂŒr die Bundeswehr an der Schuldenbremse vorbei Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro fĂŒr ein Sondervermögen aufgenommen werden dĂŒrfen. Mit dem Geld sollen in den kommenden Jahren neue Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Panzer und Munition angeschafft werden. Es geht aber auch um AusrĂŒstung wie NachtsichtgerĂ€te und FunkgerĂ€te.

Die Bundesregierung reagiert damit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Jahrelanges Sparen bei der Bundeswehr und deren Ausrichtung auf AuslandseinsĂ€tze haben dazu gefĂŒhrt, dass die Truppe heute erhebliche Defizite bei der Landes- und BĂŒndnisverteidigung aufweist. Panzer, Flugzeuge und Schiffe sind teils veraltet oder nicht einsatzbereit. Das zeigt sich auch schmerzlich, wenn es um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine geht. Die Bundeswehr hat nach offizieller Darstellung kaum etwas, worauf sie verzichten und was sie abtreten kann.

In den vergangenen Monaten war die Tagesordnung des Bundesrats oft dĂŒnn - weil nach dem Regierungswechsel zunĂ€chst nur wenige Gesetzesvorhaben aus dem Bundestag kamen, ĂŒber die die LĂ€nder entscheiden mussten. Das Ă€ndert sich jetzt. Die LĂ€nderkammer will an diesem Freitag mehrere, jĂŒngst vom Bundestag beschlossene Gesetze absegnen.