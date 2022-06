Berlin (dpa) - Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk erwartet von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er bei einem Kiew-Besuch die Lieferung deutscher Panzer in die Ukraine verspricht.

"Ohne deutsche schwere Waffen wird es uns leider nicht gelingen, die gewaltige milit├Ąrische ├ťberlegenheit Russlands zu brechen und das Leben von Soldaten und Zivilisten zu retten", sagte Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. "Die Ukrainer erwarten, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Kiew ein neues Hilfspaket deutscher R├╝stungsg├╝ter verk├╝nden wird, das unbedingt sofort lieferbare Leopard-1-Kampfpanzer sowie Marder-Sch├╝tzenpanzer beinhalten soll."

Scholz will offenbar nach Kiew reisen

Scholz will Medienberichten zufolge noch in diesem Monat zusammen mit dem franz├Âsischen Pr├Ąsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpr├Ąsidenten Mario Draghi nach Kiew reisen. Offiziell wurde der Besuch weder best├Ątigt noch dementiert.

Melnyk sagte, es sei entt├Ąuschend, wie langsam Deutschland Waffen in die Ukraine liefere. Seit dem 3. Mai seien zwar sechs Millionen Schuss Munition angekommen, aber keine Waffen mehr. "Daher hoffen wir, das die Ampel-Regierung endlich auf das Gaspedal dr├╝ckt, um sowohl den Umfang als auch das Tempo massiv zu erh├Âhen, damit die Ukraine die russische Gro├čoffensive im Donbass abwehren kann."

Die Bundesregierung hatte sich zwei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine daf├╝r entschieden, Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern - ein Tabubruch. Seitdem kamen Panzerf├Ąuste, Flugabwehrraketen, Splittergranaten und mehr als 20 Millionen Schuss Munition in der Ukraine an. Schwere Waffen wie Artilleriegesch├╝tze und Flugabwehrpanzer wurden bisher zwar zugesagt, aber noch nicht geliefert.