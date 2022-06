"Das kann nicht Gottes Wille sein"

Sturm galt im Bistum als Reformer. Als der Vatikan sich gegen die Segnung homosexueller Partnerschaften aussprach, stellte sich der damalige Generalvikar öffentlich dagegen: "Ich habe Wohnungen, Autos, FahrstĂŒhle, unzĂ€hlige RosenkrĂ€nze und so weiter gesegnet und soll zwei Menschen nicht segnen können, die sich lieben? Das kann nicht Gottes Wille sein." Er beklagte auch die Diskriminierung von Frauen.

Doch ob das VerhĂ€ltnis zu Frauen oder zu Homosexuellen: "Das sind weltkirchlich noch immer keine Themen", kritisiert Sturm in einem GesprĂ€ch mit der Deutschen Presse-Agentur. Er habe nicht den Eindruck, dass der Vatikan wirklich VerstĂ€ndnis habe fĂŒr die aktuelle Situation. "Solange Rom glaubt, es mĂŒsse alles ĂŒberall wie eine Art Konzernzentrale steuern, denke ich nicht, dass sich etwas Ă€ndert."

Sturm ist ausgetreten - und gleichzeitig der Altkatholischen Kirche beigetreten, fĂŒr die er kĂŒnftig als Priester am Bodensee arbeitet. Die Altkatholische Kirche entstand nach den Entscheidungen des Ersten Vatikanischen Konzils von 1870, wonach der Papst die oberste rechtliche Gewalt in der katholischen Kirche ausĂŒbt und in Fragen des Glaubens unfehlbar ist. Das Bistum der Altkatholiken in Deutschland umfasst rund 60 Gemeinden in nahezu allen BundeslĂ€ndern.

Beispielloser Vorgang

Der Kirchenexperte und Buchautor Andreas PĂŒttmann ("Wie katholisch ist Deutschland... und was hat es davon?") nennt es einen "Paukenschlag", dass ein ranghoher Geistlicher nicht nur sein Amt aufgibt, sondern auch in eine andere Kirche eintritt und zur BegrĂŒndung ein Buch schreibt. "Dieser beispiellose Vorgang zeigt, was die Stunde geschlagen hat fĂŒr die katholische Kirche in der modernen, liberalen Gesellschaft." FĂŒr die Altkatholische Kirche sei der prominente Übertritt "ein Coup", meint er. "Viele frustrierte Katholiken haben sie als Alternative gar nicht auf dem Schirm."

Aus Sturms Worten sei erkennbar, dass es sich um einen lange gereiften Entschluss handele, sagt PĂŒttmann. "Er bleibt differenziert und drĂŒckt auch Dankbarkeit, ja sogar Liebe zu seiner bisherigen Berufung aus. Man mĂŒsste schon ein Herz aus Stein haben, um da einfach die Nase ĂŒber einen sogenannten AbtrĂŒnnigen zu rĂŒmpfen."

"Ich muss raus aus dieser Kirche, in der MissbrauchstĂ€ter viel zu lange ihre Verbrechen durchfĂŒhren konnten und gedeckt wurden", schreibt Sturm im Buch. "Ich muss raus aus dieser Kirche, in der Frauen nicht geweiht werden, weil wir ihre Berufung schlicht negieren und eine Weihe als unmöglich ablehnen." Raus aus einer Kirche, in der Priester nicht heiraten dĂŒrften. Sturm rĂ€umt einen Bruch des Zölibats ein. "Es gab in meinem Leben Beziehungen, und ich weiß leider nur zu gut, wie sehr ich durch Heimlichtuerei Menschen verletzt habe."

GlĂŒcklicher mit Partnerin?