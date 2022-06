Debatte um Waffen Klingbeil attackiert Merz als "n├Ârgelnden Onkel" Von dpa 20.06.2022 - 12:15 Uhr Lesedauer: 1 Min. SPD-Parteichef Lars Klingbeil ├╝bt scharfe Kritik an CDU-Vorsitzendem Friedrich Merz. (Quelle: imago-images-bilder)

SPD-Parteichef Klingbeil hat den CDU-Vorsitzenden Merz scharf attackiert, dieser sei "andauernd am Kritisieren". Zuvor hatte die Union vom Kanzleramt mehr Tempo bei Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert.

SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat Kritik am Verhalten der Union im Ukraine-Krieg ge├╝bt und den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz scharf attackiert. Merz sei "andauernd am Kritisieren", sagte Klingbeil am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Und er muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwann so der verstimmte, der n├Ârgelnde Onkel ist, der alles kritisiert. Irgendwann h├Ârt man gar nicht mehr hin, was die Union eigentlich will."

Klingbeils Kritik zielt auch auf einen Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, in dem es hei├čt, die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine sollten "in Quantit├Ąt und Qualit├Ąt unverz├╝glich und sp├╝rbar" intensiviert werden. Der Antrag, ├╝ber den zuerst die "Welt am Sonntag" berichtete, liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. ├ťber ihn soll bald im Bundestag beraten werden.