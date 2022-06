Sie sieht nicht aus wie jemand, der Weltgeschichte schreiben wollte. Fast ein wenig scheu wirkt Marina Oswjannikowa beim Treffen in Berlin. Die russische Journalistin ist Ehrengast auf dem "Women's Forum for the Economy & Society", einem internationalen Forum, das kurz vor dem G-7-Gipfel auf die Perspektive der Frauen in globalen Konflikten aufmerksam machen will. Drei Monate ist es her, dass sie in einer Livesendung des russischen Staatssenders Perwy kanal, ihrem damaligen Arbeitgeber, ein Protestplakat gegen den Krieg in der Ukraine hochhob. Seither steht ihr Leben kopf: Die zweifache Mutter verlor ihren Job, musste Land und Familie verlassen und um ihre Sicherheit f├╝rchten. Wie es ihr heute geht und was sie f├╝r die Zukunft plant, erz├Ąhlt sie im Interview mit t-online.