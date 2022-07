Sommerpause: Macht der Bundestag jetzt zwei Monate Urlaub?

Gaskrise, Flughafenchaos, Bundeswehrausr├╝stung: Bis in die Nacht haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestags am Donnerstag noch zahlreiche Gesetze auf den Weg gebracht. Doch damit ist vorerst Schluss: Das Parlament geht in die Sommerpause. In diesen Wochen finden keine Sitzungen statt. Doch was machen Politiker eigentlich in dieser langen Zeit? Und ist die Sitzungssperre ├╝berhaupt noch zeitgem├Ą├č, bei all den Krisen, die sich weltweit auft├╝rmen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im ├ťberblick.