Steigende Preise: Finanzminister Lindner will Pendlerpauschale anheben

Aktualisiert am 19.07.2022 - 20:25 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Finanzminister Lindner will Pendlerpauschale anheben

In der Debatte um weitere Entlastungen spricht sich Lindner für eine Ausweitung der Pendlerpauschale aus. Das Echo aus der Ampel ist gespalten.

Angesichts stark gestiegener Energiepreise hat Bundesfinanzminister Christian Lindner eine deutliche Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem kommenden Jahr vorgeschlagen. Der FDP-Chef sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: "Viele Menschen müssen jeden Tag zur Arbeit pendeln. Hohe Energiekosten treffen sie ganz besonders. Diese arbeitende Mitte der Gesellschaft sollten wir auch zukünftig entlasten."

"Ich bin offen dafür, die Pendlerpauschale ab dem kommenden Jahr deutlich zu erhöhen", so Lindner. Die Erhöhung solle ab dem ersten Kilometer greifen und dürfe nicht nur für Fernpendler gelten.

Der Vorstoß kommt in eine Zeit voller Vorschläge für zusätzliche Entlastungen. Hintergrund sind stark steigende Preise, etwa beim Gas. Die Probleme könnten sich noch verschärfen, wenn Russland nach einer Wartung die Gaspipeline Nord Stream 1 nicht wieder aufdreht.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) rief die Bürger in der Sendung "Frühstart" von "RTL/ntv" dazu auf, Strom und Gas zu sparen, um einen starken Anstieg der Nebenkosten zu verhindern. Gefragt nach einem möglichen weiteren Heizkostenzuschuss der Bundesregierung, sagte Geywitz: "Mir ist ganz wichtig, dass wir nicht so Vorschlagsbingo in der Sommerpause machen, sondern dass wir auf die absehbare Herausforderung mit einem gezielten Entlastungsplan reagieren."