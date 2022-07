Atomkraftwerke: Habeck spricht von "Sonderszenario" – FDP fordert Atomgipfel

Aktualisiert am 27.07.2022 - 01:19 Uhr

Aktualisiert am 27.07.2022 - 01:19 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Robert Habeck (Grüne) schließt einen Weiterbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus nicht aus. "Die Frage, die relevant gestellt werden muss, ist, ob die Stromnetzstabilität in diesem Jahr durch weitere Maßnahmen gesichert werden muss", sagte der Bundeswirtschaftsminister bei "RTL Aktuell". Beim sogenannten Stresstest könne sich ein "Sonderszenario" ergeben, so Habeck.