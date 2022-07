Lang: "Was Lindner da will, wird es mit uns nicht geben"

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat sich gegen eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke bis 2024 ausgesprochen. Einen entsprechenden Vorschlag von FDP-Chef Christian Lindner lehnte Lang am Sonntag im ZDF-Sommerinterview ab. "Das, was Christian Lindner da will, ist der Wiedereinstieg in die Atomkraft und das wird es mit uns auf jeden Fall nicht geben", sagte die Grünen-Vorsitzende.