Bericht: Ermittlungen belasten angeblich Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal

Ist der Kanzler in den Cum-Ex-Skandal verwickelt? Ermittlungsergebnisse der Kölner Staatsanwaltschaft sollen angeblich den Verdacht stützen.

Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft sollen angeblich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Cum-Ex-Finanzskandal belasten. Das berichtet der Spiegel. Das Nachrichtenmagazin beruft sich auf Ermittlungsergebnisse, die die Staatsanwaltschaft am 22. Juni dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in der Hamburger Bürgerschaft weitergeleitet haben soll.

Diese stützen demnach den Verdacht, dass Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister verhindert habe, dass die Warburg-Bank trotz krimineller Aktiengeschäfte keine Steuerrückzahlungen leisten musste. Dem Bericht zufolge entdeckten die Ermittler auffällige Lücken bei E-Mails und in den Kalendern der Hamburger Finanzverwaltung und bei Scholz.

Ein "Vergleich der E-Mail-Kommunikation mit den Kalendereinträgen in den dienstlichen Postfächern", so die Kölner Staatsanwaltschaft, zeige "ein auffälliges Ungleichgewicht in der Verwendung von Stichworten wie Cum/Ex oder M.M. Warburg". Die Ermittler kommen zum Schluss, dass dies auf eine "gezielte Löschung" hindeute. Zudem seien Treffen mit Vertretern der Bank aus dem Jahr 2016 nicht im elektronischen Postfach des heutigen Bundeskanzlers vermerkt gewesen. Ein Sprecher von Scholz teilte mit, man kenne "die zitierten Mutmaßungen der Staatsanwaltschaft" nicht und könne sich daher nicht äußern.