Kritik wegen Lauterbach-Tweet zu Studie

Das Problem: Zwar waren 1.700 Studien zunächst ausgewählt worden, die meisten aber als nicht qualifiziert angesehen worden. Tatsächlich kamen 61 in die engere Auswahl, am Ende waren es 13, die für eine genaue Analyse in Betracht kamen. Hinzu kommt: Es handelte sich um eine Pre-Print-Studie, also ein wissenschaftliches Papier, das noch nicht von Fachleuten bewertet wurde. Am Ende blieben 243 Patienten übrig – eine für wissenschaftliche Arbeiten sehr geringe Anzahl.